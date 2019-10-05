بوكيتينو: الإقالة من تدريب توتنام؟ لا أخاف إلا من الحياة

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 18:34

كتب : FilGoal

بوكيتينو

رد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام على احتمالية إقالته من تدريب الفريق بشكل قاطع أنه لا يخشى ذلك.

هزيمة قاسية أخرى تعرض لها توتنام بالخسارة بثلاثية دون رد أمام برايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بعد أيام قليلة من الهزيمة المدوية بسباعية ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لست قلقا بشأن احتمالية إقالتي من تدريب الفريق، ولا أريد أن تأخذ الناس الأمور بطريقة خاطئة".

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وشدد المدرب الأرجنتيني "ما يخفيني فقط هو الحياة وليس كرة القدم".

وأكمل "كرة القدم لعبة أحيانا تحقق بها الفوز وأحيانا أخرى تخسر، والأزمة بالنسبة لنا أننا لا نستطيع تحقيق الفوز".

واعترف بوكيتينو "الوضع صعب بالنسبة لنا في آخر مباراتين، ولكن ما يخيفني هو الحياة وليس كرة القدم لأنها لعبة ويجب أن تتحلى فيها بالقوة والشجاعة واتخاذ القرارات الصعبة وكل ذلك ينعكس عليك عندما تكون الأمور غير جيدة".

وأتم تصريحاته "سنحاول العمل على تصحيح الأخطاء وتفادي السلبيات وأنا متقبل لكل الانتقادات ونفس الشيء أتقبله عندما تشيد الناس بي وبالفريق".

ويحتل توتنام حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة بشكل مؤقت.

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