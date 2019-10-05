المنتخب: ودية بتسوانا على استاد القاهرة

أعلن محمد بركات مدير المنتخب المصري لكرة القدم أن مواجهة بتسوانا الودية ستقام على استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر وديا أمام بتسوانا في السابعة مساء يوم 14 أكتوبر الجاري.

وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يم الاثنين في القاهرة بعد أن أعلن الجهاز الفني عن القائمة التي تضم 23 لاعبا. (من هنا)

وأوضح محمد بركات في تصريحات صحفية أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة طوال فترة المعسكر.

ويخوض الفريق تدريباته الفترة المقبلة على أن يختتم المعسكر بمواجهة بتسوانا الودية الدولية.

ومن المقرر وصول اللاعبين المحترفين إلى القاهرة غدا الأحد من أجل الانتظام في معسكر المنتخب.

بينما تصل بعثة بتسوانا فجر الثلاثاء استعدا لمواجهة منتخب مصر.

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