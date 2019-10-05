نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام لدواع أمنية

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 12:48

كتب : عاطف شادي

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - المقاصة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام بدلا من بتروسبورت لدواع أمنية.

وتقام مباراة الزمالك ونادي مصر على ملعب السلام في الثامنة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكشفت لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم الخماسية عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت بناء على طلب الجهات الأمنية.

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ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في أول مباراتين على حساب الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة.

أما نادي مصر فخسر مباراته الأولى أمام الإنتاج الحربي وتعادل سلبيا أمام أسوان.

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