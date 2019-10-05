بعد هدفه في أسوان.. أجايي يعادل أهدافه في الموسم الماضي

عادل جونيور أجايي مهاجم الأهلي أهدافه الموسم الماضي بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في مباراة فريقه أمام أسوان.

ويواجه الأهلي فريق أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري وسجل أجايي هدف الافتتاح في الدقيقة 7.

وبذلك يكون أجايي قد سجل هدفه الخامس هذا الموسم في 7 مباريات فقط وهو نفس عدد أهداف الموسم الماضي في 23 مباراة.

وسجل أجايي هدفه الثاني في مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم من ثلاث مباريات فقط.

وكان مهاجم الأهلي قد سجل 5 أهداف الموسم الماضي بواقع 4 في الدوري وهدف في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك أجايي الموسم الماضي في 23 مباراة بواقع 15 في الدوري و7 في دوري أبطال إفريقيا ومباراة وحيدة في كأس مصر.

أما الموسم الحالي فخاض أجاي 7 مباريات بواقع 3 في الدوري ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري.

وسجل أجايي هدفين في مباراة السوبر المصري وهدف في دوري أبطال إفريقيا وهدفين في الدوري المصري.

وكانت أفضل مواسم أجايي مع الأهلي هو موسمه الأول في 2016 - 2017 وسجل وقتها 12 هدفا مع الفريق الأحمر.

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