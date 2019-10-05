تحديد موعد انتظام المحترفين في معسكر المنتخب.. وبعثة بتسوانا تصل 8 أكتوبر

تقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة غدا الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من الإثنين.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

واختار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وكان حسام البدري قد فضّل إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعدما قرر ضمه ضمن المحترفين.

واستقر البدري على قائمة لاعبي المنتخب الوطني والتي ضمت 23 لاعبا (طالع التفاصيل).

فيما تصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.

ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

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