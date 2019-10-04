رائعة حسام حسن تنصر سموحة وتؤكد معاناة إنبي

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

حكاية هدف حسام حسن في إنبي

أطلق حسام حسن مهاجم سموحة تسديدة ولا أروع كتبت انتصار فريقه السكندري على حساب إنبي.

سموحة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في افتتاحية مثيرة للجولة الثالثة من الدوري المصري.

الفريق السكندري تقدم أولا عن طريق ناصر ماهر من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، إلا أن محمد شريف أدرك التعادل لإنبي من علامة الجزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني المثير، تكفل حسام حسن في قيادة كتيبة حسام حسن للانتصار بهدف ثان مُبهر لا يتكرر كثيرا في الدوري المصري.

تسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب بقليل هزت شباك إنبي وسط دهشة كل من في الملعب.

حسام حسن لم ينتظر طويلا لاستلام الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل، ليسدد مباشرة في طريق الشباك مستغلا تواجد عبد العزيز البلعوطي خارج مرماه.

هدف ولا أروع ولا أجمل لا يحدث كثيرا في الدوري المصري.

وحصد سموحة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي والتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ليرتقي الفريق للمركز السادس مؤقتا.

بينما استمرت معاناة كتيبة علي ماهر ليبقى رصيد الفريق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة اعتراضات قوية من حسام حسن مدرب سموحة على لقطة تعرض محمود عزت لضربة كوع من عمر فتحي لاعب إنبي.

اعتراضات وصلت للدخول لأرضية الملعب من جانب مدرب سموحة، قبل أن يُشهر الحكم بطاقته الصفراء في وجه المدرب.

انتصار سموحة أثبت عقدة حسام حسن لـ علي ماهر فالأخير لم يعرف طعم الانتصار أبدا على مدرب سموحة الحالي.

4 مباريات بين علي ماهر وحسام حسن، والأخير انتصر 3 مرات وتعادل مرة.

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