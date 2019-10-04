رائعة حسام حسن تنصر سموحة وتؤكد معاناة إنبي

أطلق حسام حسن مهاجم سموحة تسديدة ولا أروع كتبت انتصار فريقه السكندري على حساب إنبي.

سموحة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في افتتاحية مثيرة للجولة الثالثة من الدوري المصري.

الفريق السكندري تقدم أولا عن طريق ناصر ماهر من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، إلا أن محمد شريف أدرك التعادل لإنبي من علامة الجزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني المثير، تكفل حسام حسن في قيادة كتيبة حسام حسن للانتصار بهدف ثان مُبهر لا يتكرر كثيرا في الدوري المصري.

تسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب بقليل هزت شباك إنبي وسط دهشة كل من في الملعب.

حسام حسن لم ينتظر طويلا لاستلام الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل، ليسدد مباشرة في طريق الشباك مستغلا تواجد عبد العزيز البلعوطي خارج مرماه.

هدف ولا أروع ولا أجمل لا يحدث كثيرا في الدوري المصري.

بهذه الطريقة سجل حسام حسن أجمل أهداف الموسم حتى الآن.. قذيفة من بعد منتصف الملعب 💣 pic.twitter.com/XjfmcBR69P — FilGoal (@FilGoal) October 4, 2019

وحصد سموحة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي والتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ليرتقي الفريق للمركز السادس مؤقتا.

بينما استمرت معاناة كتيبة علي ماهر ليبقى رصيد الفريق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة اعتراضات قوية من حسام حسن مدرب سموحة على لقطة تعرض محمود عزت لضربة كوع من عمر فتحي لاعب إنبي.

اعتراضات وصلت للدخول لأرضية الملعب من جانب مدرب سموحة، قبل أن يُشهر الحكم بطاقته الصفراء في وجه المدرب.

تدخل قوي للغاية بالكوع من عمر فتحي لاعب إنبي على محمود عزت مدافع سموحة.. حسام حسن كان قريبا من اللعبة واعترض عى حكم اللقاء الذي أشهر البطاقة الصفراء للعميد وأمر باستئناف اللعب 😶 pic.twitter.com/ONcEsC1qP2 — FilGoal (@FilGoal) October 4, 2019

انتصار سموحة أثبت عقدة حسام حسن لـ علي ماهر فالأخير لم يعرف طعم الانتصار أبدا على مدرب سموحة الحالي.

4 مباريات بين علي ماهر وحسام حسن، والأخير انتصر 3 مرات وتعادل مرة.

علي ماهر لا يعرف الفوز أمام حسام حسن 4 مباريات 🏟️ 3 هزائم ❌ 1 تعادل 🤝 0 فوز ✅ pic.twitter.com/Ls2sKIowVX — FilGoal (@FilGoal) October 4, 2019

طالع أيضا

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك

حوار في الجول.. مدرب زيسكو: الفوز على الأهلي في 2016 غير الفريق

حلم إفريقيا – زيسكو يونايتد.. الأول دائما

تعرف على الموقف النهائي لبث لقاء أسوان والأهلي