الجزيرة يعلن تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب.. "ليست صليبي"

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 20:31

كتب : FilGoal

كينو - الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة تشخيص إصابة البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الفريق الإماراتي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كينو عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى.

إصابة كينو ستجعله يغيب عن الجزيرة لمدة ستة أسابيع، حسبما أعلن النادي الإماراتي.

أخبار متعلقة

شاهد - +18 إصابة مروعة لـ كينو رسميا – الجزيرة الإماراتي يستعير كينو من بيراميدز تقرير برازيلي: كينو يسافر إلى الإمارات للتفاوض مع شباب أهلي دبي كينو يكتب ما يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات.. بيراميدز يفوز على الأهلي ويفقده الصدارة

كينو شارك أساسيا قبل أن يخرج مصابا قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

إصابة كينو التي لم تأت بسبب أي تدخل، جاءت مروعة بعدما التفت ركبته بشكل خاطئ.

وسقط كينو صارخا ومتأثرا بشدة من الإصابة، قبل أن يخرج على نقالة.

ولم يكشف النادي الإماراتي سابقا مدة استعارة كينو من بيراميدز.

طالع أيضا

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك

حوار في الجول.. مدرب زيسكو: الفوز على الأهلي في 2016 غير الفريق

حلم إفريقيا – زيسكو يونايتد.. الأول دائما

تعرف على الموقف النهائي لبث لقاء أسوان والأهلي

أمير مرتضى يرد على جنش بعد "لم أحصل على مستحقاتي"

ناركوس – ثقافة الخوف وصعود كولومبيا

الجزيرة كينو بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي.. ويغيب من 7 لـ 8 أشهر 29 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 5-10-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في يوم ناري ساعة | مصر
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الجمعة 2 ساعة | مصر
ميدو يعلق على أزمة أمير وجنش.. ويؤكد: صلاح أحق بقيادة المنتخب في حالة واحدة 2 ساعة | الدوري المصري
ليفربول وليستر سيتي.. من أجل مطاردة رقم تاريخي لكتيبة كلوب 2 ساعة | أوروبا
هل يتفادى الأهلي ما لم يحدث منذ 7860 يوما أمام أسوان؟ 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك