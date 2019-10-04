الجزيرة يعلن تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب.. "ليست صليبي"

أعلن نادي الجزيرة تشخيص إصابة البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الفريق الإماراتي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كينو عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى.

إصابة كينو ستجعله يغيب عن الجزيرة لمدة ستة أسابيع، حسبما أعلن النادي الإماراتي.

كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق الأول ماركوس كينو بعد مباراة الجزيرة وشباب الاهلي عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى، ما سيؤدي إلى غيابه لمدة ستة أسابيع. pic.twitter.com/aJyPZSTwmN — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) October 4, 2019

كينو شارك أساسيا قبل أن يخرج مصابا قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

إصابة كينو التي لم تأت بسبب أي تدخل، جاءت مروعة بعدما التفت ركبته بشكل خاطئ.

وسقط كينو صارخا ومتأثرا بشدة من الإصابة، قبل أن يخرج على نقالة.

ولم يكشف النادي الإماراتي سابقا مدة استعارة كينو من بيراميدز.

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