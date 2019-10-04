ميدو يعلق على أزمة أمير وجنش.. ويؤكد: صلاح أحق بقيادة المنتخب في حالة واحدة

علق أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني لمصر للمقاصة على أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، وحارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش".

وقال ميدو في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد": "كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط وإنما لإيجابياته أيضا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".

وأضاف "أمير احتوى أيضا الكثير من المشاكل داخل الزمالك، فلا يجب أن ينسينا موقف سلبي كل المواقف الإيجابية، ولكن كان عليه التعامل مع موقف جنش في الغرف المغلقة".

وأشار "جنش أيضا تحمل الكثير من أجل النادي وإخلاصه للزمالك ليس محل شك، فإن شاء الله تحل الأمور".

وعن شارة قيادة منتخب مصر والحديث عن اقترابها من محمد صلاح، أوضح "في حالة تواجد أحمد فتحي لا يجب أن ينال أحدا غيره شارة القيادة، وإنما في عدم وجوده فلا مشكلة في أن يحملها صلاح".

وتطرق ميدو إلى حالة ملعب أسوان قبل استضافة لقاء الأهلي يوم السبت "ملعب أسوان سيّئ جدا والأهلي سيعاني للغاية، رغم أنه كان في وقت قريب من أفضل ملاعب مصر".

وانتقل نجم توتنام الأسبق إلى تعديد المكاسب الفنية لفريقه مصر للمقاصة رغم الخسارة بهدف نظيف أمام الزمالك.

وقال: "خطوطنا بعدت عن بعضها البعض والزمالك استغل ذلك. اللاعبين نفذوا التعليمات بشكل جيد وكان هدفنا إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وهو ما تحقق إلا في كرة الهدف تقريبا".

وأكمل "في الثلث الأخير من الملعب كان يمكن أن نظهر هجوميا بشكل أفضل وشجاعة أكبر، مع وضع أخطاء التحكيم على جانب، لكن الكرة بها الكثير من العوامل ونفكر الآن في التعويض أمام الجونة".

وأشاد بفريق مدينة الغردقة "الجونة فريق كبير ومحترم ويملكون لاعبين وجهاز فني جيد، وإن شاء الله نستطيع التعويض".

ويسافر المقاصة يوم الجمعة إلى الجونة استعدادا لمواجهة الأخير يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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