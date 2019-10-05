تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الجمعة

أصدر مجلس إدارة الأهلي عدة قرارات بناء على اجتماعه الذي بدأ يوم الجمعة وانتهى في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكان من أهم القرارات قبول اعتذار طه إسماعيل عن منصبه كرئيس للجنة التخطيط بالكرة بالنادي لتعارض عمله مع تحليل مباريات الأهلي.

هذا بالإضافة للتأكيد على بدء أعمال فرع التجمع الخامس في الفترة المقبلة.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

تحديد جلسة بتاريخ يوم 15 من كل شهر للوقوف على الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنادي من أجل الوصول إلى أفضل أساليب إدارة الأموال خلال الفترة المقبلة وذلك لإنهاء كافة المشروعات الإنشائية المستقبلية بجانب الاستفادة منها في تدعيم فريق الكرة بالصفقات القوية وكذلك تدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة بالنادي وذلك بعدما عرض خالد الدرندلي أمين الصندوق والإدارة المالية الموقف المالي خلال الفترة السابقة والتصور المالي خلال الفترة المقبلة.

* توجيه الشكر لحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي بعد دورها في ملف إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وذلك على ضوء تلقي إدارة النادي ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبا بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2017 بجانب دورها في حصول الاهلي على رخصة ناد محترف كأول ناد في مصر يحصل عليها منذ بدء تطبيق نظام تراخيص الأندية بجانب جهدها في احتفاظ النادي برخصه الأندية المحترفة لمدة 6 سنوات.

* قبول اعتذار الكابتن طه إسماعيل عن منصبه كرئيسا للجنة التخطيط للكرة بالنادي وتوجيه الشكر له عن الفترة التي ترأس فيها اللجنة ، بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلى فى إحدى القنوات الرياضية.

* ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المختلفة وفقا لما يلي : المهندس خالد مرتجي لحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، وإبراهيم الكفراوي لحضور الجمعية العمومية لكرة السلة، وطارق قنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد البلياردو ، وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية لكرة اليد، والدكتور مهند مجدي لحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الجمباز والتنس والبريدج، والمهندس محمد سراج الدين لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه.

* وافق المجلس على زيادة أجور العاملين بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي بحد ادنى 75 جنيها وحد اقصي 167 جنيها، طبقا للقانون اعتبارا من 1 يوليو 2019، كما وافق المجلس علي صرف مكافأة استثنائية للعاملين بالنادي بنسبة 15٪ بحد ادني 200 جنيه وحد اقصي 1000 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2020 ، وذلك وفقا للبرنامج الانتخابي الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية والاهتمام بالعاملين وتوفير تأمين صحي شامل ورواتب لائقة.

* كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بميزانية النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة بجانب الوقوف على المستويات الفنية للفرق الرياضية المختلفة، خاصة بعد التعاقدات التي تمت الفترة السابقة وذلك استعدادا لمنافسات الألعاب الجماعية والفردية المختلفة بالنادي في الموسم الجديد وبما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي في حصد الألقاب والبطولات المختلفة على كافة المستويات والأصعدة.

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