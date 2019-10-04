رسميا – أسوان يعلن بث مباراة الأهلي تليفزيونيا

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 17:13

كتب : FilGoal

أسوان

أعلن نادي أسوان، بث لقاء الأهلي وأسوان في بطولة الدوري رسميا.

وكشف نادي أسوان عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، بأن المباراة ستذاع تليفزيونيا، حرصا من النادي على إرضاء الجماهير المصرية.

في نفس التوقيت، كشف النادي بأن اللقاء سيكون بدون حضور جماهيري.

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كان أسوان قد رفض بث مباراته الأولى في الدوري على أرضه أمام مصر للمقاصة، والتي خسروها بثلاثة أهداف مقابل هدفين بسبب مشاكل مع الشركة الراعية.

ويستعد أسوان لمواجهة الأهلي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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