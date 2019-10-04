مؤتمر جوارديولا: دي بروين يغيب أمام ولفرهامبتون.. وكانسيلو تأقلم مع الفريق

تأكد غياب كيفين دي بروين صانع الألعاب البلجيكي عن مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون للإصابة.

عقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المؤتمر الصحفي صباح اليوم الجمعة، قبيل مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون.

جوارديولا كشف موقف إصابات فريقه من لقاء ولفرهامبتون، كما تحدث عن بدايته القوية هذا الموسم وتأقلم جواو كانسيلو الوافد الجديد.

وجاء مؤتمر جوارديولا كالتالي:

الإصابات

"كيفين دي بروين لن يكون حاضرا أمام ولفرهامبتون بسبب الإصابة. اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي وإصابته ليست كبيرة".

"نأمل أيضا أن يكون جون ستونز جاهزا للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي".

"نملك إيريك جارسيا كذلك في الدفاع وهو جاهز للمشاركة. لو لم يكن جاهزا لما كان معنا".

ثبات المستوى

"في الموسم الأول لي هنا لم يكن مستوانا ثابتا وخسرنا الدوري، وثم فزنا باللقب مرتين متتاليتين. ما كنا لنحقق ذلك إلا ونحن أقوياء".

بدأنا هذا الموسم بشكل قوي أيضا، وحسم الألقاب يحتاج لاستغلال الفرص خاصة على أرضك. نحن نبدأ بقوة لأننا نريد اللعب بهذه الطريقة، وفي بعض الأحيان يحالفنا الحظ أيضا".

تأقلم كانسيلو

"كانسيلو قدم أداء جيدا أمام بريستون. وفي اللقاء الماضي كان رائعا أيضا".

"لقد وصل إلينا متأخرا. لم يتواجد في فترة الإعداد قبل الموسم، ولذلك احتاج الوقت لكي يتأقلم مع طريقتنا، لكنه بدأ يستوعب الأمر، ويستوعب ما المطلوب منه تحديدا ويقوم به بشكل جيد".

عقوبة بيرناردو سيلفا

"لا تعليق. لن أعلق على هذا الأمر تماما".

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اتهم بيرناردو سيلفا اللاعب البرتغالي في مانشستر سيتي، بالعنصرية ضد زميله بينيامين ميندي على خلفية ما نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. (طالع التفاصيل)

بيرناردو نشر على حسابه الشخصي على (تويتر) صورة لزميله ميندي حين كان صغيرا، مرفقة بصورة لشخصية كرتونية شهيرة في إسبانيا، وكتب "توقعوا من هذا؟".

تغريدة بيرناردو استقبلها البعض باتهامه بالعنصرية تجاه ميندي بسبب لون بشرة الأخير، قبل أن يحذف اللاعب الصورة ويُعلق "لا يستطيع أحد المزاح مع صديقه هذه الأيام".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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