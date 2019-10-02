الاتحاد الإنجليزي يتهم بيرناردو سيلفا بالعنصرية وعقوبته قد تصل للإيقاف 5 مباريات أو أكثر

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بالعنصرية ضد زميله بينجامين ميندي على خلفية ما نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ونشر الاتحاد بيانا رسميا عبر موقعه قال فيه: "بيرناردو سيلفا متهم بخرق قانون الاتحاد الإنجليزي E3 فيما يخص ما نشره على موقع التواصل الاجتماعي لبينجامين ميندي في 22 سبتمبر 2019".

وأضاف "وقالت مزاعم إن ما فعله لاعب مانشستر سيتي خرق قانون الاتحاد الإنجليزي السابق ذكره لأن إهانته أو تصرفه غير اللائق سبب إزعاجا في اللعبة".

وواصل "وأشارت المزاعم إلى أنه خرق القانون بشكل سافر وهو ما تم تعريفه في E3(2)، سواء كتعبير أو إشارة إلى العرق أو اللون أو الأصول العرقية".

وأتم "لاعب الوسط أمامه حتى يوم 9 أكتوبر المقبل للرد على ذلك".

ما هو قانون الاتحاد الإنجليزي E3؟

ينص القانون على أن استخدام لغة حادة أو مهينة لشخص ما أو لاعب ضمن إطار اللعبة، وله شقان، الأول ينص على أنه خرق مشدد لتلك القاعدة سواء بالتعبير أو التوضيح المباشر بشكل عنصري تجاه أي شخص.

الشق الثاني أو E3 (2) يعود إلى مشاركة الفعل بمعنى نشره سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريح به أو مشاركة أي أحد مرتبط بالشخص الذي خرق الشق الأول.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عادة يعاقب على الشقين معا، وفي حالة بيرناردو فإن تقارير صحفية إنجليزية أوضحت أن العقوبة قد تكون قاسية فيما يخص الإيقاف، إذ أنه على الأقل قد يتم إيقافه خمس مباريات وربما أكثر بناء على التحقيق الجاري وحدة العوامل، أما إن اعترف في الحكم وتناقشت اللجنة في أمره فقد يتم تخفيف العقوبة نوعا ما.

وعادة ما يتم توقيع عقوبة مزدوجة على هذا النوع من الاتهامات، بالغرامة بجانب الإيقاف معا.

ما الذي حدث؟

بيرناردو نشر على حسابه الشخصي على (تويتر) صورة لزميله ميندي حين كان صغيرا، مرفقة بصورة لشخصية كرتونية شهيرة في إسبانيا، وكتب "توقعوا من هذا؟".

تغريدة بيرناردو استقبلها بالبعض باتهامه بالعنصرية تجاه ميندي بسبب لون بشرة الأخير، قبل أن يحذف اللاعب الصورة ويُعلق "لا يستطيع أحد المزاح مع صديقه هذه الأيام".

بيرناردو سيلفا نشر صورة لزميله بنجامين ميندي حين كان صغيرا مرفقة بصورة لشخصية كرتونية مشهورة في إسبانيا. الجماهير اتهمت البرتغالي بالعنصرية تجاه ميندي، مما أدى سيلفا إلى حذف التغريدة. بيرناردو بالأمس قال: "لا يستطيع أحد المزاح مع صديقه هذه الأيام 🤦‍". pic.twitter.com/ndqqw71gmd — FilGoal (@FilGoal) September 23, 2019

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحدث عن الواقعة قائلا: "لا أعرف ماذا سيحدث ولكن على الجميع التركيز على أزمات أخرى. أنتم لا تعرفون من هو بيرناردو سيلفا".

وأوضح في تصريحاته مع صحيفة ذا جارديان "بيرناردو أحد أكثر الشخصيات المحبوبة التي قابلتها في حياتي. لم أقابل مثله أبدا".

وتابع "هو يتحدث أربع أو خمس لغات وهذا يجعلكم تعرفون كم هو متفتح على العالم. هو أحد الأصدقاء المقربين للغاية لـ ميندي. بمثابة شقيقه وليس فقط صديقه".

وأضاف "الأمر لا يتعلق أبدا بالعنصرية بسبب اللون، بيرناردو حصل على صورة قديمة له وربطها بشخصية كرتونية قديمة تشبه لا أكثر ولا أقل".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا أراد الاتحاد الإنجليزي التحقيق في الأمر والحديث مع بيرناردو، لا مشكلة لدينا ولكن عليهم معرفة من هو بيرناردو أولا".

وأشار "موقف ميندي كان واضحا للغاية. الثنائي يمزح طوال الوقت، ربما لهذا السبب أنصح دائما بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، ولكن لم تحدث أي مشكلة".

وشارك بيرناردو خلال الموسم الجاري مع مانشستر سيتي في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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