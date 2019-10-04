لوف: شتيجن حارس ألمانيا أمام الأرجنتين

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 14:50

كتب : FilGoal

تير شتيجن - مانويل نوير

قال يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا إن مارك أندريه تير شتيجن سوف يشارك أساسيا مع منتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في المباراة الودية المقبلة.

إعلان لوف جاء منهيا الجدل السائر في الأوساط الألمانية خاصة من مسؤولي بايرن ميونيخ بضرورة أن يكون مانويل نوير هو الحارس الأول للمنتخب الألماني.

لوف قال في المؤتمر الصحفي عقب إعلان قائمة الناسيونال مانشافت: "رفقة أندرياس كوبكا مدرب حراس المنتخب، قررنا أن يشارك تير شتيجن أمام الأرجنتين في المباراة التي تقام في دورتموند".

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وأضاف "مانويل نوير سيحرس مرمى المنتخب أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020، لقد تناقشنا مع الثنائي".

وتابع "لقد أكدت سابقا في أكثر من مرة أن نوير هو القائد وهو الخيار الأول للمنتخب في البطولة الأوروبية، إلا في حالة حدوث شيء كبير".

تير شتيجن الذي يعيش أفضل أوقاته في برشلونة لم يحصل على مقعد الحارس الأساسي للمنتخب الألماني رغم إصابات نوير وغيابه مدة طويلة.

وتعد المشاركة الأخيرة لتير شتيجن في حراسة مرمى منتخب بلاده لمدة 45 دقيقة أمام صربيا وديا شهر مارس الماضي إذ حل بديلا لنوير.

بينما المباراة الأخيرة التي خاضها كاملة بقميص مانشافات أمام بيرو في سبتمبر الماضي وانتهت بفوز بلاده بهدفين مقابل هدف.

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