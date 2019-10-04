كرة طائرة - البرازيل تُكبد مصر الهزيمة الأولى في كأس العالم

تلقى المنتخب المصري للكرة الطائرة للخسارة الأولى في كأس العالم المقامة في اليابان أمام البرازيل بنتيجة 3-1.

المنتخب البرازيلي فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم تعادل معه المنتخب المصري بنتيجة 25-21 وهو أول شوط تسقط فيه البرازيل في فخ الخسارة بالبطولة.

وعاد المنتخب البرازيلي وحقق الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-19 و25-22.

وسجل أحمد صلاح أكثر عددا من النقاط لمنتخب مصر برصيد 12 نقطة ليواصل تألقه للمباراة الثالثة على التوالي

المنتخب المصري تراجع للمركز السادس برصيد 6 نقاط من انتصارين جاءا على حساب أستراليا وإيران.

نظام البطولة

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا وتلعب المنافسات من دور واحد ويحصل على اللقب صاحب أعلى نقاط.

ويشارك بجوار منتخب مصر كل من أستراليا وإيران والبرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأمريكا.

ويلعب كل منتخب 11 مباراة لتحديد ترتيب كل فريق في البطولة.

مواعيد مباريات مصر:

مصر × كندا (4 فجر السبت 5 أكتوبر)

مصر × روسيا (4 فجر الأحد 6 أكتوبر)

مصر × إيطاليا (5:30 صباح الأربعاء 9 أكتوبر)

مصر × بولندا (5:30 صباح الخميس 10 أكتوبر)

مصر × اليابان (12:20 ظهر الجمعة 11 أكتوبر)

مصر × تونس (10 صباح الأحد 13 أكتوبر)

مصر × الأرجنتين (7 صباح الاثنين 14 أكتوبر)

مصر × أمريكا (4 فجر الثلاثاء 15 أكتوبر)

وتنقل مباريات البطولة على قناة تايم سبورت المصرية.

ويشارك المنتخب المصري للمرة الثامنة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو المركز الثامن في نسخة 1985.

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