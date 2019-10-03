المقاصة: الخوف من الضغوط الإعلامية أثر على قرارات الحكم.. نستحق ركلتي جزاء

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 22:56

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

أبدى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة اعتراضه على قرارات الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الفريق الفيومي أمام الزمالك.

الزمالك نجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بنتيجة 1-0 ويزاحم الأهلي وبيراميدز في الصدارة (طالع التفاصيل).

هويدي قال في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لا نستحق الخسارة اليوم خاصة في الشوط الثاني، هناك بعض الأخطاء التحكيمية وذلك يتكرر معنا أمام الزمالك للمباراة الثانية على التوالي.

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وتابع "في مباراة كأس مصر كنا نستحق الحصول على 3 ركلات جزاء، وهو ما تكرر اليوم أيضا نستحق ركلتي جزاء، مثلما هناك عقاب للاعبين لابد أيضا تحذير الحُكام بسبب الأخطاء".

وشهدت مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس مصر الشهر الماضي عدة حالات جدلية تحت قيادة الحكم محمد معروف.

وأكمل "في الشوط الثاني نفذّ لاعبي الفريق تعليمات مدربهم، لكن الخوف من الضغوط الإعلامية أثر على قرارات الحكم وهناك بعض الكرات آخرها فرصة محمد إبراهيم من الممكن احتسابها ركلة جزاء".

وأتم عن الاستعداد لمبارة الجونة في الجولة الثالثة من الدوري "نبدأ الاستشفاء سريعا ونسافر غدا وكل مباراة لها فكر مختلف وأسلوب حسب خيارات المدير الفني".

ويلتقي مصر المقاصة مع الجونة في الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل الموافق السادس من أكتوبر.

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