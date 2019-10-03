أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على المقاصة.. ميتشو مازال يبحث

انتصر الزمالك على مصر المقاصة خطف الثلاث نقاط لكن يبدو أن مدربه ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" مازال يبحث عمن سيطبق فكره في الملعب.

انتصار الزمالك في ثاني جولات الدوري اليوم الخميس في ملعب السلام رفع رصيده إلى ست نقاط.

ومن المباراة هناك عدة أشياء تعلمناها نستعرض أبرزها.

قطع الإمدادات

تكتل المقاصة بشكل دفاعي كبير خلال الشوط الأول ولكن عانى الزمالك كثيرا لاختراق ذلك.

في الوقت ذاته قُطعت الإمدادات كليا عن مصطفى محمد مهاجم الفريق على الرغم من وجود الثلاثي شيكابالا وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" خلف منه.

وحتى مع خروج إمام عاشور ومشاركة خالد بوطيب وأشرف بنشرقي لم يصل أي إمداد لمصطفى محمد.

لاحظ خريطة تسلم الكرة لمصطفى محمد.. لا يوجد أي كرة داخل منطقة جزاء المقاصة

وهذا ينقلنا للنقطة التالية.

أين يلعب بوطيب؟

خالد بوطيب هو مهاجم صريح ولكن ميتشو قرر الاعتماد عليه بشكل مختلف أمام المقاصة.

مع مشاركة بوطيب بدلا من إمام عاشور تمركز اللاعب المغربي كجناح أيسر ثم صانع ألعاب ثم جناح أيمن وذلك لم يقدم الإفادة للزمالك.

وقال ميتشو عقب المباراة عن سبب إشراك بوطيب: " أصيب إمام عاشور في الأنف، وأردت أن يلعب شيكابالا كرات طولية خلف دفاعات المنافس، وبالتالي قررت إشراك خالد بوطيب وكان الأداء أفضل بعد هذا التغيير".

لكن قائد الزمالك السابق حازم إمام رد عليه وقال: " "ميتشو قال إن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة بوطيب ولكن هذا لم يحدث، لو كنت مكانه لأخرجت بوطيب وأشركت لاعب آخر إلى جوار (أشرف) بنشرقي".

وأوضح "ليس لدي مشكلة في مشاركة بوطيب كرأس حربة إلى جوار مصطفى محمد ولكن ليس كصانع الألعاب لأنه ليس مركزه".

وأكمل "من الناحية الهجومية يجب أن يكون صانع ألعاب الزمالك مهاري وسريع في اتخاذ القرار على النقيض من بوطيب".

لاحظ خريطة تحركات بوطيب

ميتشو مازال يبحث

يبدو أن ميتشو مازال يبحث عمن سيطبق فكره داخل الملعب بأفضل شكل أو ربما لم يتعرف على لاعبيه حتى الآن بشكل كاف.

ففي خلال سبع مباريات لم يكن هناك استقرار كبير على التشكيل خاصة في الشق الهجومي.

فتارة يعتمد ميتشو على بنشرقي ومحمد أوناجم وشيكابالا وعمر السعيد، وتارة يسحب شيكابالا ليدفع بأوباما، ويغيب عمر السعيد ليشترك مصطفى محمد.

وفي وقت آخر يدفع ببنشرقي مهاجم صريح في لقاء السوبر أمام الأهلي، أو يبدأ بأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور بدلا من أوناجم وبنشرقي.

ومرة يلعب بمهاجمين سويا مصطفى محمد وخالد بوطيب.

فمتى يستقر ميتشو على التشكيل المناسب له؟

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