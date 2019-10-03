ميدو: تعرضنا لظلم كبير أمام الزمالك.. نستحق ركلتي جزاء

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام الزمالك.

الزمالك انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء عن طريق أحمد سيد "زيزو" في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو: "تعرضنا لظلم تحكيمي كبير أمام الزمالك".

وأوضح خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي "نستحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك. ركلتان لم يحتسبهما محمد عادل".

وتابع "أدعم التحكيم المصري ولا أعترض عليه، ولكني أطالب فقط بعدم تكرار الأخطاء".

وأشاد ميدو بأداء فريقه خاصة في الشوط الثاني، مشيرا إلى "يوجد بعض الأخطاء الفردية نسعى لتصحيحها خلال الفترة المقبلة".

ويسافر المقاصة يوم الجمعة إلى الجونة استعدادا لمواجهة الأخير يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري.





































































































































































































































































































































هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 56 عن طريق زيزو من اختراق وتسديدة قوية هزت شباك محمود حمدي.

رائعة زيزو كتبت رقما لم يحدث لـ الزمالك منذ 5872 يوما.

لم ينجح الزمالك في حصد 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري منذ موسم 2003-04 وقتها فاز على غزل المحلة 5-0 ثم القناة 3-1.

ومنذ موسم 2003-04 ولم ينجح الفارس الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري – في بطولة تقام بالنظام الحالي وليس نظام المجموعتين-، قبل أن يقرر زيزو قهر تلك العقدة.

عقدة استمرت 16 عاما و4 أسابيع وقرر زيزو أن يقضي عليها، ليوقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط.

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