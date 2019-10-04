صراع أرمينيا وأذربيجان يتسبب في إيقاف مباراة بـ الدوري الأوروبي

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

كاراباخ - دوديلانج - الدوري الأوروبي

توقفت مباراة دوديلانج اللوكسمبورجي وكاراباخ الأذربيجاني بعد مرور 31 دقيقة من بداية اللقاء في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

المباراة التي أقيمت في لوكسمبورج شهدت تفوق الضيوف بهدفين في النصف ساعة الأولى من المباراة في الدقيقتين 11 و30.

بعد الهدف الثاني شهدت المباراة أحداثا مغايرة، طائرة تحكم عن بُعد "درون" ظهرت فوق أرضية الملعب وتحمل علم "ناجرونو كاراباخ".

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العلم الذي يحمل اللون الأحمر والأزرق والذهبي يمثل مرتفعات كاراباخ التي تعد محل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

جارا جارايف الأذربيجاني أمسك الكرة وحاول تسديدها على الطائرة من أجل اسقاطها، وغضب جماهير الضيف تزايد واقتحمت أرضية الملعب وتم تعليق المباراة لأسباب أمنية وفقا للاتحاد الأوروبي.

ناجرونو كاراباخ تخضع للسيطرة من القوات الأرمينية منذ وقف إطلاق النار عام 1994 بعد حرب دامية دامت 6 سنوات.

المباراة عادت بعد ما يقارب نصف ساعة من جديد، ونجح الضيوف في إضافة الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 37 وانتهت أحداث الشوط الأول بثلاثية دون مقابل.

في الشوط الثاني تعرض جاروس من صفوف الفريق اللوكسمبورجي للطرد في الدقيقة 62 بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

سجل كاراباخ الهدف الرابع في الدقيقة 69 وقلص بيرينير النتيجة لصفوف أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90.

كاراباخ حصل على نقاطه الثلاثة الأولى وأصبح ثانيا خلف إشبيلية الذي فاز على أبويل القبرصي بهدف نظيف ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

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