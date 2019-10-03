قائمة تونس – رباعي الزمالك والأهلي وبيراميدز حاضر أمام الكاميرون

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 15:50

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - تونس

تواجد رباعي الزمالك والأهلي وبيراميدز في قائمة منتخب تونس لمعسكر أكتوبر المقبل.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
الدوري المصري

أعلن المنذر الكبير مدرب منتخب تونس، قائمة منتخب بلاده لمعسكر أكتوبر المقبل.

وشهدت القائمة، تواجد حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك، بجانب علي معلول ظهير أيسر الأهلي وعمر يونس لعيوني مهاجم تونس.

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تونس تواجه منتخب الكاميرون وديا يوم 12 أكتوبر في تونس خلال المعكسر التحضيري قبل تصفيات كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية – أيمن دحمان – عاطف الدخيلي.

الدفاع: أيمن عبد النور - مالك بعيو – عادل بالطيب – أيمن بن محمد – مرتضى بن وناس – ديلان برون – وجدي كشريدة – محمد دراجر – أسامة الحدادي - علي معلول - ياسين مرياح - حمدي النقاز

الوسط: غيلان الشعلالي – عمر العيوني - يوسف المساكني - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - نعيم السليتي - بسام الصرارفي - سيف الدين الخاوي - مارك اللمطي - حمزة رفيعة.

الهجوم: فراس شواط - طه ياسين الخنيسي.

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