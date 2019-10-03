قائمة المغرب – غياب لاعبي الأهلي والزمالك عن مواجهتي الجابون وليبيا

غاب كل دوليي المغرب في الدوري المصري عن قائمة أسود أطلس لمواجهتي ليبيا والجابون الوديتين.

خالد بوطيب النادي : الزمالك المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن قائمة منتخب بلادهم لفترة التوقف الدولي في الأسبوع المقبل من شهر أكتوبر.

قائمة وحيد حاليلوزيتش المدرب البوسني لمنتخب المغرب، خلت من كل دوليو الدوري المصري من اللاعبين المغاربة.

وغاب أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وخالد بوطيب الثلاثي المغربي لنادي الزمالك عن القائمة، وكذلك يغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي.

من جهة أخرى، شهدت القائمة تواجد كيفين مالكويت مدافع نابولي، وسليم أمل الله لاعب وسط ستاندرليج البلجيكي لأول مرة.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسون بونو "إشبيلية" – منير المحمدي "مالاجا" – أنس الزنيتي "الرجاء" – هشام المجهد "اتحاد طنجة".

الدفاع: عبد الحميد يونس "نيمس" – رامون سايس "ولفرهامبتون" – عصام شباك "مالاطياسبور" – كيفين مالكويت "نابولي" – جواد ياميق "جنوى" – زهير فضيل "ريال بيتيس" – أشرف حكيمي "بروسيا دورتموند" – نصير مزراوي "أياكس أمستردام" – جمزة منديل "ديجون".

الوسط: سليم أمل الله "ستاندرليج" – سفيان أمرابط "هيلاس فيرونا" – مهدي بوربيعة "ساسولو" – أحمد المسعودي "جرونيجين" – فيصل فجر "خيتافي" – عادل تاعربت "بنفيكا".

الهجوم: رشيد العليوي "أنجي" – نور الدين أمرابط "النصر" – إسماعيل الحداد "الوداد" – يوسف النصيري "ليجانيس" – أمين حارث "شالكة" – أسامة الإدريسي "ألكمار" – حكيم زياش "أياكس أمستردام".

ويلعب منتخب المغرب مع منتخبي ليبيا والجابون في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

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