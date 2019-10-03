قائمة الأهلي - ديانج والشيخ وجيرالدو يتجهون لأسوان وصالح يغيب

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 13:41

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الإنتاج الحربي

قرر ريني فايلر مدرب الأهلي الاستعانة بخدمات أليو ديانج وأحمد الشيخ وجيرالدو أمام أسوان يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويعود اللاعبون الثلاثة إلى قائمة المارد الأحمر بعدما غابوا عن القائمة النهائية التي واجهت الإنتاج الحربي يوم الأربعاء وتفوقت عليه بنتيجة 4-صفر.

ويحل الأهلي ضيفا على أسوان في الثالثة عصر السبت ويأمل الحفاظ على العلامة الكاملة بعد فوزه على سموحة والإنتاج.

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واختار السويسري فايلر 23 لاعبا هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني

وسط الملعب: رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وأليو ديانج

الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجايي

وخرج من القائمة كل من علي لطفي وسعد سمير ومحمود متولي ومحمد محمود وحسين السيد وصالح جمعة وكريم وليد "نيدفيد".

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