السعيد 93.. وإبراهيم حسن يسجل أسرع هدف في الدوري

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 15:40

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

في أقل من نصف ساعة بات بيراميدز متقدما على مضيفه طنطا بهدفين دون رد، عبد الله السعيد كالعادة تألق، وإبراهيم حسن سجل الهدف الأسرع في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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بعد 105 ثواني فقط، سدد إبراهيم حسن على يسار إسلام طارق محرزا أسرع هدفي الدوري هذا الموسم، وضع فريقه في المقدمة.

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وفي الدقيقة 29 عزز المخضرم عبد الله السعيد النتيجة، أحرز هدفه رقم 93 في الدوري.

اللاعب البالغ عمره 34 عاما لا يتوقف عن التسجيل، أحرز هدفين أمام إنبي في الجولة الأولى وسجل مجددا يوم الخميس.

والسعيد هو عاشر أكثر لاعب سجل في تاريخ البطولة، والأكثر ضمن اللاعبين الموجودين حاليا في البطولة.

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