رئيس الإسماعيلي: التحكيم هزمنا أمام المصري

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 14:38

كتب : ياسر الشريف

المصري أمام الإسماعيلي

انتقد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قرارت الحكم جهاد جريشة في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام المصري والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان في تصريحات صحفية يوم الأربعاء:"اللاعبون لم يقصروا وليسوا سبب الهزيمة".

وواصل "تعرضنا لظلم تحكيمي واضح أثر على النتيجة".

أخبار متعلقة

تحديد موعد قمة يونايتد وتشيلسي في كأس الرابطة تشكيل بيراميدز – العيوني يبدأ لأول مرة.. وغياب رجب بكار أمام طنطا مدرب سلة الزمالك لـ في الجول: لماذا الهجوم وعدم التقدير.. علينا أن نتكاتف هدف صلاح في نيوكاسل ينافس على جائزة الأجمل لليفربول بسبتمبر

وأتم "لازلنا في بداية الموسم، سنتحسن ونقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

واحتسب جريشة 3 ركلات جزاء للمصري ليسجلها جميعا النادي البورسعيدي وينتصر على الدراويش في دربي القناة الذي استضافه ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفع المصري رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي لوصافة الدوري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط ويحتل المركز العاشر.

ويوم السبت يحل الإسماعيلي ضيفا على وادي دجلة في القاهرة.

وانتصر الدراويش في الجولة الأولى على مضيفه الجونة بهدف عكسي سجله محمد ناجي "جدو".

اقرأ أيضا

جينيراسيون فوت لـ في الجول: تلقينا دعوة لحضور قرعة دور المجموعات.. وقرار واحد يرضينا

قائمة الأهلي - ديانج والشيخ وجيرالدو يتجهون لأسوان وصالح يغيب

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. موسيماني: صن داونز يريد العودة لمونديال الأندية والفوز على الأهلي دليل

حلم إفريقيا - صن داونز.. للهرب من براكين شمال القارة

لن تصدق عدد عرضيات معلول مقارنة بالأفضل في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

الإسماعيلي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري – طنطا ضد بيراميدز دقيقة | الدوري المصري
قائمة ليبيا – لاعبا المصري وسموحة يتواجدان وغياب مدافع الاتحاد لمواجهة المغرب 4 دقيقة | إفريقيا
ماذا ننتظر في مباراة مصر للمقاصة والزمالك؟ 13 دقيقة | مصر
رئيس الإسماعيلي: التحكيم هزمنا أمام المصري 16 دقيقة | مصر
تحديد موعد قمة يونايتد وتشيلسي في كأس الرابطة 18 دقيقة | أوروبا
تشكيل بيراميدز – العيوني يبدأ لأول مرة.. وغياب رجب بكار أمام طنطا 22 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك