رئيس الإسماعيلي: التحكيم هزمنا أمام المصري

انتقد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قرارت الحكم جهاد جريشة في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام المصري والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان في تصريحات صحفية يوم الأربعاء:"اللاعبون لم يقصروا وليسوا سبب الهزيمة".

وواصل "تعرضنا لظلم تحكيمي واضح أثر على النتيجة".

وأتم "لازلنا في بداية الموسم، سنتحسن ونقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

واحتسب جريشة 3 ركلات جزاء للمصري ليسجلها جميعا النادي البورسعيدي وينتصر على الدراويش في دربي القناة الذي استضافه ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفع المصري رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي لوصافة الدوري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط ويحتل المركز العاشر.

ويوم السبت يحل الإسماعيلي ضيفا على وادي دجلة في القاهرة.

وانتصر الدراويش في الجولة الأولى على مضيفه الجونة بهدف عكسي سجله محمد ناجي "جدو".

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