كاف يدعو الزمالك لحضور قرعتي الأبطال والكونفدرالية

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى الزمالك يخطره فيه بحضور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وقرعة ملحق الكونفدرالية يوم 9 أكتوبر في القاهرة.

وتتعرف أندية إفريقيا المستمرة في البطولتين على منافسيها في القرعة، 16 فريقا ينتظرون المشاركة في دور المجموعات بدوري الأبطال، و32 فريقا سيتنافسون في ملحق الكونفدرالية.

وكشف جينيراسيون فوت السنغالي لـFilGoal.com أنه تلقى أيضا دعوة لحضور القرعة، وهذا طبيعي لأنه إما سينتقل للمشاركة في الكونفدرالية أو سيتأهل لمجموعات الأبطال. (التفاصيل)

ولم يصدر كاف بعد قراره في أزمة الزمالك وجينيراسيون بعدما رفض الأخير مواجهة الأول في ملعب برج العرب بإياب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وتحجج جينيراسيون بأن المباراة كان مفترضا إقامتها في القاهرة وليس الإسكندرية.

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)













































































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