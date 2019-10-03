رسميا – مصر تفوز بتنظيم تصفيات أوليمبياد 2020 لكرة الطائرة

بعد كرة القدم، ستحتضن مصر تصفيات قارة إفريقيا لكرة الطائرة، المؤهلة لأوليمبياد اليابان 2020.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، عن فوز مصر بتنظيم التصفيات رسميا، وبعد منافسة مع تونس والجزائر.

وستقام التصفيات في الفترة من 6 إلى 12 يناير المقبل.

وتكون التصفيات بمشاركة ثمانية فرق. يتأهل البطل إلى أوليمبياد 2020 مباشرة.

كانت مصر قد شاركت في أوليمبياد 2016 الماضية بعد الفوز بالتصفيات في الكونغو، ضمن 5 مشاركات لمصر في الأوليمبياد تاريخيا، كانت أولها عام 1976.

مصر تشارك حاليا في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة في اليابان، وقدد حققت فوزين في أول جولتين على أستراليا وإيران في مفاجأة كبيرة.

يذكر أن مصر حلت رابعا في كأس الأمم الإفريقية 2019 قبل أشهر قليلة، ليكون الغياب الأول لمنتخب مصر عن نهائي البطولة منذ 18 عاما.

وتحتضن مصر تصفيات قارة إفريقيا لكرة القدم أيضا في شهر نوفمبر المقبل.

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