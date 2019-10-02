برشلونة يوضح تفاصيل إصابة مدافعه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه جونيور فيربو، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

جونيور كان ضمن قائمة برشلونة التي تواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

لكن برشلونة أوضح عصر الأربعاء في بيان: "جونيور فيربو يعاني من إصابة في العضلات الباطنية للفخذ الأيمن.".

وأضاف البيان "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

الفريق الكتالوني تعادل سلبيا مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

❗جونيور فيربو يعاني من إصابة في العضلات الباطنية للفخذ الأيمن. مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/krjrkNmSBW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 2, 2019

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