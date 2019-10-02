كشف إماما أماباكبو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأوليمبي، عن أهدافه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 المقرر إقامتها في مصر.

قرعة البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2020 تُسحَب اليوم في قصر الحرملك في الإسكندرية، ونيجيريا تدافع عن لقبها الذي ظفرت به في 2015.

وصرّح أماباكابو لـ FilGoal.com: "هدفنا الحفاظ على لقب البطولة الذي حققناه في 2015، لكن الأهم بالنسبة لي هو التأهل لأولمبياد طوكيو".

نيجيريا فازت بأمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2015، لتحصد بعدها الميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو.

وأكمل أماباكبو حديثه كاشفا عن استعداده: "نشارك حاليا في بطولة غرب إفريقيا في السنغال، خسرنا المباراة الأولى أمام توجو، وسنلتقي يوم السبت مع كاب فيردي. هدفنا ليس المنافسة على البطولة، ولكن إعداد منتخبنا الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر".

الرجل المتواجد في مهمته منذ فبراير الماضي واصل: "البطولة ستكون صعبة للغاية، فكل المنتخبات المتأهلة تملك لاعبين على أعلى مستوى ومحترفين في أندية أوروبية".

وأضاف: "أنتظر متابعة القرعة أولا، ثم سندرس منافسينا جيدا. هدفنا كما قلت هو ضمان التأهل للأولمبياد، ثم لنرى إذا كنا قادرين على التتويج باللقب".

وأتم معترفا بعدم إلمامه بالمنتخب المصري الأوليمبي: "ليس لدي معلومات عن منتخب مصر الأوليمبي لأنه لم يشارك في التصفيات. أعرف فقط أنه يضم بعض اللاعبين من المنتخب الأول، سنتابعه بالتأكيد في الفترة المقبلة".

القُرعة تُسحَب في الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ومن المُنتظَر أن يُلقي كل من: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي وموفد فيفا العام في إفريقيا، كلمتهم على هامش القرعة.

ويسحب القُرعة سامسون أدامو مدير المسابقات في كاف، وعماد متعب أسطورة كاف وسفير البطولة.

ويحضر القرعة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ومحمد بركات مدير الكرة في المنتخب.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات تُقسَم إلى مجموعتين، وتتأهل المنتخبات صاحبة أول 3 مراكز إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية 2020 على أرض طوكيو.

البطولة تقام في القاهرة بين 8 و22 نوفمبر المقبل، وستكون مصر على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا حاملة اللقب على رأس المجموعة الثانية.

اقرأ أيضا:

كرة طائرة – منتخب مصر يفجر مفاجأة ويهزم إيران ويتصدر كأس العالم

رئيس الزمالك: بلاغات إدارة الأهلي لن تهز شعرة في رأسي.. وآل الشيخ لا يقصدني بكلامه

بالفيديو – المباراة أقيمت هذه المرة.. ريفربليت يقهر بوكا ويضع قدما في نهائي ليبرتادوريس

رئيس الزمالك: أزمة جينيراسيون تصفية حسابات بين حياتو وأحمد.. ومستعدون للإعادة في السنغال

الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات