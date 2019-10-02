"نركز كثيرا على تلك المواجهة، نقدر الإنتاج ونحترمه، نركز كثيرا على هذه المواجهة. فريق قوي يقوده مدرب مميز هو مختار مختار".

بهذه التصريحات، أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حذره من مواجهة نجم الأهلي السابق صاحب الـ67 سنة، أحد مخضرمي الدوري الممتاز.

رقميا، لدى مختار ما يشفع له. حصل من قبل على 6 انتصارات ضد الزمالك و5 تعادلات، فيما كان أقل حظا ضد الأهلي بانتصار وحيد و7 تعادلات. يكفي أن تعلم أن المباريات المسجلة لمختار في موقع transfermarkt تضع طلائع الجيش، والإسماعيلي، والزمالك كأكثر 3 فرق استطاع التغلب عليها.

من المفهوم أن يكره الكبار مواجهة مختار مختار في ظل أرقامه ضدهم، ولكن ما الذي يجعله يحقق تلك الأرقام؟

المدرب المتوج بكأس مصر من قبل مع إنبي له سمعة واضحة معروفة في الدوري المصري، هو مثلا نقيض لمدرب مثل طلعت يوسف. الرجل المتوج بدوري الأبطال لاعبا ومدربا عاما مع الأهلي يعتبر مدربا هجوميا.

مختار، الذي لم يدرب أحد كبار القوم في الدوري المصري من قبل، سجل 390 هدفا في 294 مباراة بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة. أحد من يقودون تلك المدرسة الهجومية في البطولة المحلية، ومدرب يحترمه مختار كثيرا كما أفصح لـFilGoal.com من قبل، إيهاب جلال، معدله 1.4 هدف في المباراة.

في دوري يلجأ معظم المدربين فيه للتكتل أمام مناطق جزائهم ضد الأهلي أو الزمالك، يريد مختار مختار دائما اختبار دفاعاتهم.

"أنا أحب الكرة الهجومية. لو لم أدافع جيدا سيكون الأمر صعبا لكنني أحب الكرة الهجومية وأحفز لاعبي فريقي على اللعب بطريقة هجومية" كانت ضمن الكلمات التي كررها مختار في جلسة سابقة مع FilGoal.com، كما تشي رؤيته لإيهاب جلال كأبرز مرشح لتولي تدريب منتخب مصر قبل تعيين حسام البدري، بتلك الفلسفة.

في الموسم الماضي، استطاع الإنتاج التعادل مع الأهلي وبيراميدز، وعن المباراة الثانية خاصة قال: "لعبنا بشكل جيد وطلبت من اللاعبين الضغط على دفاع بيراميدز لاستغلاله لصالحنا ونجحنا في تسجيل هدفا، كنا نستطيع تسجيل هدفا آخر للفوز ولكننا تراجعنا في النهاية بدون أدنى مبرر. في الـ10 دقائق الأخيرة تراجع اللاعبون خوفا من الهزيمة وهم السبب في ضغطنا بشكل كبير".

في الموسم الماضي، ارتكنت معظم الفرق للدفاع ضد بيراميدز بعكس مختار في شهر يناير. هل تعلمون أن مختار بعد ذلك التاريخ بشهرين خسر من بيراميدز 5-4 وديا؟!

في وقت سابق، تحدث مختار عن رغبته في أن يضم فريقه 11 لاعبا "حريفا" حتى لو لم يكونوا على مستوى بدني عال للغاية قائلا: "كيف سنصل لمرمى المنافسين إذا كان الفريق لا يتمتع بالمهارة الكافية بداية من حارس المرمى إلى المهاجمين، وهذا هو الشيء الأول الذي أبحث عنه في أي لاعب أضمه لفريقي".

يكره الكبار مواجهة مختار مختار لأنه يشكل دائما تحديا مختلفا وسط أسابيع الدوري، يقدم مختار فريقا يريد أن يهاجم ويسبب صداعين لخصمه، الأول لتسجيل هدف ضده والثاني لضمان الحفاظ على شباكه نظيفة.

اختيارات مختار لحل أزمة الظهير الأيسر في منتخب مصر مثلا تدعم نفس النظرية، حيث اختار ظهيرا أقرب للجناح منه للظهير الدفاعي.

قصير القامة أحمد شديد قناوي كان اختيار مختار، لا يملك قناوي أرقام دفاعية مميزة حيث استرجع الموسم الماضي الكرة من الخصوم 11 مرة في المباراة، ولكنه ثالث أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الماضي.

بـ9 أهداف، أتى قناوي بعد كينو ومحمود عبد المنعم "كهربا" في ترتيب صناع الأهداف بالدوري المصري.

وكذلك يعتمد مختار مختار على موهبته في تطوير المهاجمين، مثلما فعل مع علاء إبراهيم الذي حصد لقب هداف الدوري معه في بتروجت من قبل، واللاعب الذي يسهب دائما في الإشادة به، خالد قمر.

يقول مختار "أحفز لاعبي فريقي دائما على الهجوم ومنحهم واجبات متخصصة لخدمة (الفراودة)".

لذا سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة صعبة مع محمد رجب، في ظل غياب باسم مرسي الذي أشار مختار إلى أنه يأمل في أن يعيده إلى مستواه الذي جعله هدافا للدوري قبل 4 مواسم مع الزمالك.

فلسفة مختار الهجومية ستكون أمام اختبار ريني فايلر المدير الفني للأهلي الذي يملك سجل 100% في 4 مباريات حتى الآن، فهل يكون المخضرم أول من يعرقل السويسري؟

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