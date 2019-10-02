كرة طائرة – منتخب مصر يفجر مفاجأة ويهزم إيران ويتصدر كأس العالم

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 10:27

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة مفاجأة كبرى بالفوز على المنتخب الإيراني بطل آسيا في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم في اليابان.

المنتخب المصري تألق وهزم الإيرانيين 3-1، رغم تقدم الفرس بالشوط الأول 22-25، ولكن الفراعنة عادوا وفازوا بـ3 أشواط متتالية 26-24، 25-18، 26-24.

أحمد صلاح تألق في ظهوره الخامس في بطولة كأس العالم حيث سجل 21 نقطة، فيما كانت نقطة الحسم من نصيب عبد الله عبد السلام.

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وانتقل منتخب مصر لصدارة البطولة بشكل مؤقت بـ6 نقاط، بفارق نقطة عن الأرجنتين وروسيا.

نظام البطولة

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا وتلعب المنافسات من دور واحد ويحصل على اللقب صاحب أعلى نقاط.

ويشارك بجوار منتخب مصر كل من أستراليا وإيران والبرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأمريكا.

ويلعب كل منتخب 11 مباراة لتحديد ترتيب كل فريق في البطولة.

مواعيد مباريات مصر:

مصر × البرازيل (11 صباح الجمعة 4 أكتوبر)

مصر × كندا (4 فجر السبت 5 أكتوبر)

مصر × روسيا (4 فجر الأحد 6 أكتوبر)

مصر × إيطاليا (5:30 صباح الأربعاء 9 أكتوبر)

مصر × بولندا (5:30 صباح الخميس 10 أكتوبر)

مصر × اليابان (12:20 ظهر الجمعة 11 أكتوبر)

مصر × تونس (10 صباح الأحد 13 أكتوبر)

مصر × الأرجنتين (7 صباح الاثنين 14 أكتوبر)

مصر × أمريكا (4 فجر الثلاثاء 15 أكتوبر)

وتنقل مباريات البطولة على قناة تايم سبورت المصرية.

ويشارك المنتخب المصري للمرة الثامنة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو المركز الثامن في نسخة 1985.

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