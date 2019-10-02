متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في حضور البدري

في قصر الحرملك داخل قصر المنتزه بمدينة الإسكندرية، تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالساعة مساءً.

ومن المُنتظَر أن يُلقي كل من: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي وموفد فيفا العام في إفريقيا، كلمتهم على هامش القرعة.

ويسحب القُرعة سامسون أدامو مدير المسابقات في كاف، وعماد متعب أسطورة كاف وسفير البطولة.

جاء اختيار متعب حسبما علم FilGoal.com بصفته أحد النجوم الذين شاركت في أوليمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها.

ويحضر القرعة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب، بجانب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات تُقسَم إلى مجموعتين، وتتأهل المنتخبات صاحبة أول 3 مراكز إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية 2020 على أرض طوكيو.

البطولة تقام في القاهرة بين 8 و22 نوفمبر المقبل، وستكون مصر على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا حاملة اللقب على رأس المجموعة الثانية.

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