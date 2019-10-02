تشكيل الأهلي المتوقع – فايلر يعود لاختياراته ضد الزمالك أمام الإنتاج

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 10:48

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

يعود ريني فايلر المدير الفني للأهلي لاختياراته الأساسية في مباراة الجولة الثانية من الدوري المصري، ضد الإنتاج الحربي.

من المتوقع أن يختار فايلر تشكيلا مقاربا للتشكيل الذي فاز على الزمالك 3-2 في السوبر المحلي، فقط مع اختلاف قلبي الدفاع في ظل إصابة محمود متولي وياسر إبراهيم، ليدفع فايلر برامي ربيعة وأيمن أشرف.

جونيور أجايي في قلب الهجوم، وخلفه محمد مجدي "قفشة"، ورمضان صبحي، وحسين الشحات بينما يشغل أحمد فتحي وعلي معلول مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

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وبالتالي يصبح تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايي

وفاز الإنتاج في مواجهته الأولى في الدوري على نادي مصر 3-0، أما الأهلي فتغلب على سموحة 1-0.

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