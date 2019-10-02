يحمل بلال دزيري المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر آمال الفريق العريق في دوري أبطال إفريقيا رغم المشاكل التي تضرب النادي وكانت تهدد حتى مشاركته في البطولة.

وجمد القضاء الجزائري الحساب البنكي للنادي بسبب الملاحقات القضائية لمالكه رجل الأعمال علي حداد الموجود في السجن بتهم مرتبطة بالفساد بعد رحيل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما كاد يتسبب في انسحاب اتحاد الجزائر من البطولة قبل السفر لمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ولكن دزيري الذي يعرفه المصريون كلاعب بسبب مراوغة محمد بركات الشهيرة في مباراة منتخب مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2002، نجح كمدرب في قيادة اتحاد الجزائر إلى مجموعات دوري الأبطال بعد الفوز على جورماهيا 4-1 و2-0 ذهابا وإيابا.

ويمتلك دزيري تاريخا كبيرا مع اتحاد الجزائر، فهو أكثر لاعب من الفريق مثل منتخب الجزائر وشارك في بطولات دوري أبطال إفريقيا.

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ويتحدث FilGoal.com مع دزيري عن طموح اتحاد الجزائر من المشاركة في دوري الأبطال، وكيف يتجاوز الأزمات التي تضرب النادي.

كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال بعد فترة بسيطة من تولي المسؤولية؟

التأهل لمجموعات دوري الأبطال كان هدف اتحاد الجزائر من البداية، والآن علينا أن نضع لأنفسنا أهدافا جديدة في الأدوار المقبلة.

عانينا من مشاكل كثيرة في الفترة الماضية، وتم الحجز على أرصدة النادي في البنوك بسبب التحقيقات مع رئيس النادي ولكن الآن ندخل فترة جديدة حيث توجد مفاوضات مع شركة جديدة لشراء النادي، ونتمنى أن تسير المفاوضات على خير وتكون داعما لنا في المرحلة المقبلة.

لماذا قبلت تولي مسؤولية اتحاد الجزائر في هذه الظروف؟

كنت مدربا مساعدا في اتحاد الجزائر لسنوات طويلة قبل الرحيل في 2015 للعمل كمدير فني.

وحققت نتائج جيدة مع نصر حسين داي الذي لم أخسر معه لـ22 مباراة متتالية وأنقذت أهلي بوعريج من الهبوط، وعندما طلبني اتحاد الجزائر لم اتأخر.

لا يمكنني التأخر عن النادي الذي قضيت فيه أغلب سنوات مسيرتي، فشهرتي كلاعب كانت مع الفريق وبدأت معه مشواري كمدرب.

وما هي خطتك مع الفريق؟

لم يكن لدي الفرصة لإعداد الفريق للموسم بأفضل شكل ممكن فنيا، ولذلك ركزت على الإعداد البدني أكثر والتحدث مع اللاعبين عن أهدافنا.

حققنا 4 انتصارات في دوري الأبطال حتى الآن، ونسير بشكل جيد في الدوري ولدينا 3 مباريات مؤجلة.

وإن شاء الله تكون الأمور أفضل مع الإدارة الجديدة للنادي، ونستعد للموسم المقبل بشكل أفضل.

لماذا نتائج اتحاد الجزائر في دوري الأبطال دائما متذبذبة؟

خسرنا نهائي 2015 ضد مازيمبي وكنا الأقرب وقتها للتتويج ثم خسرنا نصف نهائي 2016 من الوداد.

الآن نمتلك فريقا شابا بطموح جديد، ونحتاج الدعم من الجماهير لتحقيق أهدافنا.

وما هي أهداف اتحاد الجزائر من المشاركة الجارية؟

ننوي وضع أهداف جديدة لنا، ونسعى للتأهل إلى ربع النهائي على الأقل.

هل تعتقد أن اتحاد الجزائر قادر على التأهل رغم المشاكل التي تضرب النادي؟

الفريق يضم الآن العديد من اللاعبين الشباب عكس الفرق الأخرى في مرحلة المجموعات الذين أبرموا صفقات كبيرة ويمتلكون لاعبين أصحاب خبرات.

90% من قوام الفريق من اللاعبين الشباب، ومعدل أعمار لاعبينا 24 عاما ولكننا جاهزون للمنافسة على التأهل لربع النهائي.

وكيف تُجهز لاعبيك الشباب لمباريات دوري الأبطال؟

تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أن اتحاد الجزائر دائم التواجد في مرحلة المجموعات في المشاركات الإفريقية على الأقل ويجب أن يكون هذا هدفنا.

وسأواصل العمل مع اللاعبين من أجل تجهيزهم للأدوار المقبلة، ما نحتاج العمل عليه في الوقت الحالي هو الدعم المعنوي.

حسنا، كيف يكون ملعب 5 يوليو سلاحا للفريق في البطولة؟

نريد جمع 10 نقاط على الأقل في مرحلة المجموعات من أجل التأهل، وبالتأكيد سنحاول اقتناص أكبر قدر ممكن من النقاط على ملعبنا.

أخيرا، هل تتمنى تجنب مواجهة فرق معينة في قرعة المجموعات؟

كل الفرق في مرحلة المجموعات قوية، ولا يمكنني أن أفضل مواجهة فريق على آخر أو أرغب في تجنب فرق معينة.

فقط كل ما أتمناه هو أن تتجنب الفرق العربية مواجهة بعضها، وأن تتأهل جميعها للأدوار المقبلة.

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