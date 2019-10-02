رئيس الزمالك: بلاغات إدارة الأهلي لن تهز شعرة في رأسي.. وآل الشيخ لا يقصدني بكلامه

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 10:20

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - الخطيب

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم قلقه من البلاغات المقدمة ضده لعشر جهات مختلفة بالدولة من إدارة الأهلي.

وصرح رئيس نادي الزمالك عبر قناة الحدث "مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى".

وتطرق للحديث عن تغريدة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلا "لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا".

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وأشار "التغريدة التي نشرها ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، ووجد أنه لا بد أن يتقدم بواجب العزاء لهم".

وواصل "يبدو أن تركي آل الشيخ شعر بالشفقة تجاه الخطيب لما ناله ونال عائلة رئيس النادي الأهلي في الساعات الأخيرة".

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته "يبدو أن مجلس إدارة الأهلي نسى أن تركي آل الشيخ وصفهم بـ(العصابة)، لا تنسوا أيضا أنتم من أخذتوا أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر".

وكان تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قد كتب عبر صفحته على فيسبوك يوم أمس:

"الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق

ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام".

مجلس إدارة الأهلي كان قد خاطب بشكل رسمي 10 جهات مختلفة في الدولة اعتراضا على "تجاوزات رئيس الزمالك".

والجهات التي أرسل لها الأهلي مخاطباته هي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والمستشار النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد التجاوزات؟".

وأشار مجلس إدارة الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك كي يمثل أمام جهات التحقيق.

وشدد مجلس إدارة الأهلي إنه "ترفع كثيرا عن الرد رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد لكن في الفترة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود".

طالع نص بيان الأهلي عبر موقعه هـنـا

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