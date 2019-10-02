مستشفى الأهلي – تحديد موعد عودة نيدفيد.. وآخر تطورات حالة متولي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عودة كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بعد 3 أو 4 أسابيع.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع ناديه الرسمي: نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد".

وتعرض نيدفيد في أبريل الماضي بتمزق في غضروف الركبة، وشارك خلال الموسم المنصرم 33 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

في نفس الإطار، أكد الجهاز الطبي للأهلي تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الطبي أنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي تمهيدا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتعرض متولي للإصابة في مباراة كأس السوبر ضد الزمالك التي فاز بها الأهلي 3-2.

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