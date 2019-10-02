جلسة بين فايلر ومخطط الأحمال.. والأهلي في معسكر بـ أسوان

عقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب مباراة الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي الإنتاج في الثامنة مساء الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

واستهدف فايلر بحسب الموقع الرسمي للأهلي من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد أسوان خاصة في ظل الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين المباراتين.

الأهلي سيخوض مباراة الانتاج الحربي الأربعاء ضمن الأسبوع الثاني للدوري، ثم يسافر إلى أسوان الجمعة لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة يوم السبت.

و من المقرر أن يتدرب الأهلي غدا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.

وبدأ الأهلي الدوري بالفوز على سموحة 1-0، بعد الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك وقبل التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب كانو سبورت الغيني الإستوائي.

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