هداف بروج: احتفلت على طريقة رونالدو حتى يدرك ريال مدريد ماذا خسر

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

إيمانويل دينيس

فسّر إيمانويل دينيس لاعب كلوب بروج، احتفاله بالتسجيل في شباك ريال مدريد على طريقة كريستيانو رونالدو.

المهاجم النيجيري صعق العالم، وسجل مرتين في شباك ريال مدريد، ليفرض التعادل 2-2 على الميرنجي في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وصرّح دينيس للصحفيين بعد اللقاء: "أنا سعيد بتسجيل هدفين، أردنا الفوز ولم نكن بعيدين عن ذلك. التعادل نتيجة جيدة على أي حال".

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وأكمل دينيس الذي لم يلعب سوى 8 دقائق دولية بقميص نيجيريا: "النتيجة تحققت بمجهود الفريق بأكمله، ليس عدلا أن أنسب الفضل لنفسي فقط".

وبرر دينيس احتفاله المفاجئ على طريقة رونالدو الهداف التاريخي لـ ريال مدريد: "أحب كريستيانو، هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي. شعرت بالحزن عندما رحل عن ريال مدريد واحتفلت بطريقته حتى أريهم أنهم خسروا شيئا كبيرا".

الكاميرات التقطت دينيس قبل المباراة أثناء تفقُد الملعب يُخبر أحد زملائه أنه سيضع وشما على جسده لو سجل في شباك ريال مدريد.

وعند سؤاله عن ذلك، أجاب ضاحكا: "سأضع الآن وشمين".

دينيس بات تاسع لاعب يسجل مرتين في مباراة واحدة بشباك ريال مدريد في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ليحافظ لـ كلوب بروج على سجل خال من الهزائم أمام ريال مدريد في 3 مواجهات تاريخية.

الفريق البلجيكي هو واحد من 5 أندية أوروبية فقط لم يستطع ريال مدريد التغلب عليها، رفقة: أرسنال، وتشيلسي، وإبسويتش تاون، وأبردين.

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