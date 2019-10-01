ريال مدريد يحفظ شرفه ويعقّد موقفه بتعادل مثير أمام كلوب بروج

نجا ريال مدريد من هزيمة مؤكدة، واكتفى بالتعادل 2-2 على ملعبه سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إيمانويل دينيس سجل هدفي كلوب بروج في الشوط الأول، فيما سجّل سيرخيو راموس، وكاسيميرو هدفي ريال مدريد الوحيد في الشوط الثاني.

ليحصد ريال مدريد أول نقطة ويتأزم موقفه في المجموعة، ويرفع كلوب بروج رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا.

ريال مدريد بحث عن الاستفاقة بعد سقوطه 0-3 في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

كما حاول تجنب كوارث الموسم الماضي، إذ خسر آخر مباراتين على ملعبه في دوري أبطال أوروبا 0-3 أمام سسكا موسكو، و1-4 أمام أياكس أمستردام.

كلوب بروج من جانبه دخل اللقاء مستندا على التاريخ، إذ يعد واحدا من 5 فرق أوروبية فقط لم يستطع ريال مدريد الفوز عليها طوال تاريخه، تعادلا مرة وفاز البلجيكيون في الأخرى، كان ذلك عام 1977.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أعاد لوكا مودريتش إلى التشكيل الأساسي، وعوّض جاريث بيل المستبعد بـ لوكاس فاسكيز.

📋 مودريتش يعود لقيادة ريال مدريد ضد كلوب بروج في ثاني جولات دوري الأبطال #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/abrsyXBLjP — FilGoal (@FilGoal) October 1, 2019

فيما شهد تشكيل كلوب بروج حضورا إفريقيا بارزا، خصوصا الجنوب إفريقيا بيرسي تاو، والمهاجم النيجيري إيمانويل دينيس صاحب الهدفين.

شباك ريال مدريد لم يتهتز في 3 مباريات متتالية منذ السقوط أمام باريس، لكنها اهتزت بعد 8 دقائق فقط أمام كلوب بروج.

تاو أرسل عرضية إلى دينيس ابن قارته، والأخير سجل بالصدفة بعد أن اصطدمت الكرة في ساقه، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل في البداية، قبل أن تُثبت تقنية الفيديو صحته، وتضع ريال مدريد في مأزق مبكر.

هجمات ريال مدريد كان شحيحة، فتأخر أول تهديد حتى الدقيقة 21 عندما أرسل داني كارباخال عرضية من الجهة اليمنى، قابلها مودريتش بتسديدة من لمسة واحدة، مرت بجوار القائم الأيسر للضيوف.

من جانبه واصل توني كروس تسديداته على الطائر التي حاولها في المباريات السابقة، وحاول في الدقيقة 24، لكن كرته اصطدمت وخرجت إلى ركلة ركنية.

أخطر فرص ريال مدريد في الشوط الأول كانت من ركنية نفذها كروس في الدقيقة 28، وقابلها رافا فاران برأسية قوية تصدى لها سيمون منيوليه بصعوبة.

كلوب بروج كاد أن يباغت ريال مدريد، فسدد تاو من مسافة قريبة بالدقيقة 34، لكن كورتوا المهزوز أبعدها برعونة.

لكن الهدف سُجل بالفعل بعد 5 دقائق، عندما أخطأ سيرخيو راموس في التمرير، ليخطف دينيس الكرة وينفرد بمرمى كورتوا، ويتعثر أثناء ركضه، لكن هذا لم يمنعه من إنهاء الهجمة بالشكل اللازم في شباك ريال مدريد.

ليصير دينيس تاسع لاعب يسجل ثنائية في شباك ريال مدريد بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

مع بداية الشوط الثاني كان زيدان قد أجرى تغييرين بالفعل، سحب كورتوا وعوّضه بـ ألفونس أريولا. كما أقحم مارسيلو بدلا من ناتشو.

ريال مدريد ضغط بشراسة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، فسدد إدين هازارد البعيد عن مستواه في الدقيقة 49، لكن منيوليه حارس ليفربول السابق منع مواطنه من التسجيل.

خطورة دينيس لم تتوقف، فكاد أن يكمل الهاتريك التاريخي في الدقيقة 54، لكن رشاقة أريولا وخروجه السريع من مرماه منعه من التسجيل.

كاسيميرو رد بتسديدة يسارية قوية، أبعدها منيوليه المتألق إلى ركلة ركنية.. وكانت هذه اللحظة الأخيرة التي ستظل فيها شباك كلوب بروج عذراء.

في نفس الدقيقة، أرسل بنزيمة عرضية إلى راموس الذي سجل برأسية متقنة، ألغاها الهدف بسبب التسلل.

وكما حدث في هدف كلوب بروج الأول، تدخّل تقنية حكم الفيديو المساعد لتنقذ ريال مدريد وتحتسب الهدف.

راموس سجل هدفه رقم 13 في دوري أبطال أوروبا، خلف روبيرتو كارلوس (16 هدفا) أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ المسابقة.

زيدان أجرى تغييره الأخير في الدقيقة 67، وأخرج لوكاس فاسكيز، وعوضه بـ فينيسيوس جونيور.

مودريتش كان أنانيا في الدقيقة 70 عندما فضّل التسديد من زاوية صعبة، بدلا من التمرير لـ بنزيمة، لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

من الدقيقة 84، اضطر كلوب بروج إلى اللعب بـ10 لاعبين بعد طرد القائد الهولندي رود فورفر لتلقيه بطاقة صفراء ثانية إثر تدخله في حق فينيسيوس.

التعادل لم يتأخر، فنفّذ كروس الركلة الحرة في الدقيقة 85، قابلها كاسيميرو برأسية جديدة حملت التعادل لـ ريال مدريد.

ورغم محاولات ريال مدريد في الدقائق التالية، إلا أنه لم يظفر بالهدف الثالث، واكتفى بتجنب الهزيمة.













































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