رغم السباعية - نوير يعترف: لم نكن أفضل من توتنام في الشوط الأول

رغم أن فريقه انتصر على توتنام بـ7 أهداف مقابل 2، غير أن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ اعترف بأن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الأول.

وحقق بايرن فوزا كاسحا على توتنام بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا لم نكن الطرف الأفضل في الشوط الأول ولم نحكم سيطرتنا على المباراة كما ينبغي".

وأضاف الحارس الألماني "لقد سنحت لتوتنام العديد من الفرص ولكننا استطعنا التقدم في النتيجة قبل الاستراحة".

وواصل "في الشوط الثاني قمنا بعمل رائع للغاية. كنا أكثر حسمًا أمام المرمى وتألق سيرجي جنابري كثيرًا، وكذلك بقية اللاعبين والذين تم إقحامهم في المباراة أيضًا".

سيرجي جنابري كان بطل تلك الليلة بتسجيله "سوبر هاتريك" ليصبح اللاعب الوحيد، إلى جوار ليونيل ميسي، الذي نجح في هز شباك فريق إنجليزي بأربعة أهداف أو أكثر بدوري الأبطال.

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك طُهيت على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

النادي اللندني تلقى أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.















































































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