رغم السباعية - نوير يعترف: لم نكن أفضل من توتنام في الشوط الأول

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 11:32

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - مانويل نوير - بايرن - توتنام

رغم أن فريقه انتصر على توتنام بـ7 أهداف مقابل 2، غير أن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ اعترف بأن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الأول.

وحقق بايرن فوزا كاسحا على توتنام بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا لم نكن الطرف الأفضل في الشوط الأول ولم نحكم سيطرتنا على المباراة كما ينبغي".

أخبار متعلقة

تقرير - أرسنال سيتابع موهبة سالزبرج ضد ليفربول مدرب ويجان يدافع عن سام مرسي مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري سوبر كلاسيكو.. قمة قارية يحسمها الدفاع الأقوى

وأضاف الحارس الألماني "لقد سنحت لتوتنام العديد من الفرص ولكننا استطعنا التقدم في النتيجة قبل الاستراحة".

وواصل "في الشوط الثاني قمنا بعمل رائع للغاية. كنا أكثر حسمًا أمام المرمى وتألق سيرجي جنابري كثيرًا، وكذلك بقية اللاعبين والذين تم إقحامهم في المباراة أيضًا".

سيرجي جنابري كان بطل تلك الليلة بتسجيله "سوبر هاتريك" ليصبح اللاعب الوحيد، إلى جوار ليونيل ميسي، الذي نجح في هز شباك فريق إنجليزي بأربعة أهداف أو أكثر بدوري الأبطال.

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك طُهيت على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

النادي اللندني تلقى أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.

اقرأ أيضا:

كرة طائرة – منتخب مصر يفجر مفاجأة ويهزم إيران ويتصدر كأس العالم

رئيس الزمالك: بلاغات إدارة الأهلي لن تهز شعرة في رأسي.. وآل الشيخ لا يقصدني بكلامه

بالفيديو – المباراة أقيمت هذه المرة.. ريفربليت يقهر بوكا ويضع قدما في نهائي ليبرتادوريس

رئيس الزمالك: أزمة جينيراسيون تصفية حسابات بين حياتو وأحمد.. ومستعدون للإعادة في السنغال

الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات

بايرن ميونيخ توتنام مانويل نوير

نرشح لكم

أخر الأخبار

كاف يدعو الزمالك لحضور قرعتي الأبطال والكونفدرالية 15 دقيقة | مصر
قائمة تونس – رباعي الزمالك والأهلي وبيراميدز حاضر أمام الكاميرون 41 دقيقة | الدوري المصري
إنجلترا تقطع الطريق على نيجيريا بضم موهبة تشيلسي لمعسكر أكتوبر 46 دقيقة | أوروبا
السعيد 93.. وإبراهيم حسن يسجل أسرع هدف في الدوري 51 دقيقة | مصر
شوقي غريب للاعبي المنتخب الأوليمبي: دقت ساعة العمل ساعة | مصر
صلاح في فريق الجولة بدوري الأبطال.. وغياب لاعبي برشلونة وريال مدريد ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك