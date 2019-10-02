بالفيديو – المباراة أقيمت هذه المرة.. ريفربليت يقهر بوكا ويضع قدما في نهائي ليبرتادوريس

قبل أقل من عام، في المرة الأخيرة التي التقى فيها ريفر بليت وبوكا جونيورز على ملعب مونومنتال ببطولة قارية، لم تُقم المباراة.

هذه المرة، تفوق ريفر بليت على عدوه التاريخي بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

رافاييل بورّي، وإجناثيو فيرنانديز سجلا هدفي ريفر بليت على مدار شوطي اللقاء.

ليأخذ ريفر بليت الأسبقية قبل مواجهة الإياب على ملعب لا بومبونيرا في 22 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الفائز منهما مع المنتصر من صدام جريميو وفلامنجو البرازيليين، إذ يقام ذهاب نصف النهائي الثاني فجر الخميس.

الصدام على ملعب مونومنتال أعاد للأذهان نهائي النسخة الماضية، عندما تعادل الفريقان ذهابا 2-2 في لا بومبونيرا، لكن مبارة الإياب لم تُلعَب قط على ملعب مونومنتال، إذ تعرضت حافلة بوكا جونيورز لاعتداء من جماهير ريفر بليت.

لاحقا قرر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إقامة المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة شهدت تفوق ريفر بليت 3-1 في الوقت الإضافي، ليظفر باللقب في نهائي سوبر كلاسيكو دموي.

بالعودة إلى صدام نصف نهائي 2019، فـ ريفر بليت لم يحتج أكثر من 7 دقائق حتى يفتتح التسجيل بواسطة الكولومبي رافاييل سانتوس بوري من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه.

بوكا جونيورز الذي لم يظهر في أفضل حالاته حاول العودة في النتيجة بتسديدة بعيدة من المدى أطلقها أليكسيس ماك أيستر، لكن فرانكو أرامني تصدى بنجاح في الدقيقة 18.

أخطر فرص بوكا جونيورز في اللقاء حدثت في الدقيقة 43، عندما مرر رامون أبيلا بإيثار كبير إلى زميله نيكولاس كابالدو الذي انفرد تماما بالمرمى، لكنه أطاح بالكرة أعلى الشباك بغرابة شديدة مفوّتا فرصة التعادل.

في الشوط الثاني، استعان جوستافو ألفارو مدرب بوكا جونيورز بالثلاثي الهجومي: كارلوس تيفيز، وماورو زاراتي، وإدواردو سالفيو، لكن من سجل كان ريفر بليت.

ماتياس سواريز أرسل عرضية دقيقة من داخل منطقة الجزاء، تابعها إجناثيو فيرنانديز بلمسة واحدة في شباك بوكا جونيورز، مُشعلا ملعب مونومنتال.

المباراة شهدت في أنفاسها الأخيرة توجيه بطاقة حمراء مباشرة لـ كابالدو لاعب بوكا جونيورز، بعد تدخُل تقنية الفيديو، إذ تحصل على بطاقة صفراء جرّاء مخالفته في بادئ الأمر.

هل يعود بوكا جونيورز في جحيم لا بومبونيرا بعد 3 أسابيع، أم أن ريفر بليت سيتفوق للعام الثاني على التوالي؟

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