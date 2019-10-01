ميسي على رأس قائمة برشلونة قبل مواجهة إنتر

عاد ليونيل ميسي إلى قائمة برشلونة وتدرب اليوم قبل مواجهة إنتر الإيطالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني عانى من إصابة عضلية جعلته يشارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام فياريال في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

ميسي غاب عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الحالي ويعود لمواجهة إنتر.

ولم يلتق ميسي مع إنتر الموسم الماضي إذ غاب عن المواجهتين بسبب الإصابة أيضا في دور المجموعات.

أفضل لاعب في العالم شارك في الموسم الحالي خلال 122 دقيقة ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وعانى ميسي من إصابة بداية الموسم الجاري أبعدته عن افتتاح الموسم محليا وشارك لأول مرة كبديل أمام بوروسيا دورتموند في أول جولات دوري الأبطال.

ويسعى كلا الفريقين للفوز الأول في الموسم الحالي من دوري الأبطال، بعدما تعادل برشلونة مع دورتموند سلبا، وفرض سلافيا براج التعادل الإيجابي على إنتر.

في الوقت ذاته يفتقد إنتر مهاجم روميلو لوكاكو بسبب الإصابة (طالع التفاصيل)

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