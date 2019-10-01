ميسي على رأس قائمة برشلونة قبل مواجهة إنتر

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

عاد ليونيل ميسي إلى قائمة برشلونة وتدرب اليوم قبل مواجهة إنتر الإيطالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني عانى من إصابة عضلية جعلته يشارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام فياريال في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

ميسي غاب عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الحالي ويعود لمواجهة إنتر.

أخبار متعلقة

مؤتمر #ليلة_الأبطال - جريزمان: أعددت شراب الماته لـ ميسي لأتغلب على قلة الحديث اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي مؤتمر فالفيردي: لا أعرف مدة غياب ميسي.. وكفاكم حديثا عن نيمار مدرب السودان يفجرها: اخترت صلاح في جوائز الأفضل لكن الصوت ذهب لميسي!

ولم يلتق ميسي مع إنتر الموسم الماضي إذ غاب عن المواجهتين بسبب الإصابة أيضا في دور المجموعات.

أفضل لاعب في العالم شارك في الموسم الحالي خلال 122 دقيقة ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وعانى ميسي من إصابة بداية الموسم الجاري أبعدته عن افتتاح الموسم محليا وشارك لأول مرة كبديل أمام بوروسيا دورتموند في أول جولات دوري الأبطال.

ويسعى كلا الفريقين للفوز الأول في الموسم الحالي من دوري الأبطال، بعدما تعادل برشلونة مع دورتموند سلبا، وفرض سلافيا براج التعادل الإيجابي على إنتر.

في الوقت ذاته يفتقد إنتر مهاجم روميلو لوكاكو بسبب الإصابة (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

دفاعا عن الزمالك.. اتحاد الكرة يوضح رده على كاف بشأن إقامة مباريات في القاهرة

بيان - المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك.. "بث الدوري الجديد يبدو صعبا"

بوكيتينو ضد كوفاتش.. هل ينتصر الضغط على اللعب المباشر؟

مختار مختار ضد الأهلي.. فوز وحيد وسط اكتساح أحمر رغم الصعوبة

ماني يتحدث عن أزمته مع صلاح

ليونيل ميسي برشلونة دوري أبطال أوروبا إنتر

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميسي على رأس قائمة برشلونة قبل مواجهة إنتر 18 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - تعرف على أسلحة أبرز المواجهات 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كونتي يعلن غياب لوكاكو عن مواجهة برشلونة 29 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - الكابوس يتكرر.. كلوب بروج يسجل الثاني في ريال مدريد 59 دقيقة | أوروبا
مهدي بنعطية يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب المغرب ساعة | إفريقيا
بالفيديو – موج الزعيم يُفرق شابي.. الهلال يُدمر السد برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك