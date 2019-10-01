دفاعا عن الزمالك.. اتحاد الكرة يوضح رده على كاف بشأن إقامة مباريات في القاهرة

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء في رده على نظيره الإفريقي "كاف" بشأن تنظيم مباريات محلية في القاهرة، أن أطرافهذه المواجهات أندية ليست جماهيرية، وهو ما اضطره لنقل لقاءات الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد إلى استاد برج العرب.

وشدد الاتحاد في بيان رسمي أنه نقل المباريات القارية للأهلي والزمالك والمصري من القاهرة والسويس إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بناء على مكاتبات من الجهات المعنية.

وقال البيان:"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسؤولين في الدولة".

"وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب حماية للجماهير، لا سيما أن ستاد برج العرب قد شهد نجاحا كبيرا لدى استضافته لنهائي بطولة كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري. وفق ذلك تم التعامل مع مباريات الاتحاد والأهلي والزمالك والمصري وجميعها من الأندية ذات الشعبية الكبيرة خاصة الأهلي والزمالك اللذين تشهد مباريات كل منهما إقبالا جماهيريا".

"كما تصادف أن تكون هذه الأندية عليها مواجهة منافسيها بالملاعب المصرية في توقيتات واحدة، وهو ما تفهمه الاتحاد الإفريقي فأصدر قراره بنقل مباراة الزمالك مع جينيرسيون فوت بطل السنغال إلى برج العرب، مثلما تم التعامل مع مباراة الاتحاد مع العربي الكويتي ضمن البطولة العربية والأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ضمن بطولة الأبطال الإفريقية والمصري مع ماليندا الزنجباري ضمن الكونفيدرالية الإفريقية".

"ولما كان من الصعب إقامة مباراتين يكون الأهلي والزمالك طرفا في كل منهما في يوم واحد بملعب واحد، فقد أقر الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة. أما فيما يتعلق باستفسار الاتحاد الإفريقي حول إقامة مباريات ضمن مسابقة الدوري المحلي بملاعب القاهرة في التوقيت نفسه، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يشدد أنه لم يتوان في الرد سريعا ورسميا بأن المباريات المشار إليها لعبت جميعا بدون حضور جماهيري، حيث كانت أطرافها أندية غير جماهيرية بعكس الموقف فيما لو كانت أطراف بها تتمتع بشعبية كبيرة مثل الزمالك والأهلي يتوقع أن يكون لمشاركتها تواجد جماهيري كبير. وفي النهاية يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يتوصل الاتحاد الإفريقي للقرار الصائب في هذا الشأن الذي نثق في أنه سيكون لمصلحة نادي الزمالك المصري وفق المكاتبات الرسمية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن طريق مصدر في اتحاد الكرة المصري أن حضور الجمهور لمباريات الأندية المصرية في بطولات إفريقيا هو سبب عدم إقامة هذه المواجهات في القاهرة. (استرجع التفاصيل)

ولا يزال الزمالك ينتظر قرار كاف نهائي بشأن مباراته ضد جينيراسيون فوت التي رفض الأخير خوضها يوم الأحد على ملعب برج العرب متحججا أن المواجهة كان مفترضا إقامتها في القاهرة.

واحتسب مراقب المباراة النتيجة 3-صفر لصالح الزمالك، والتي تؤهله لدور المجموعات بدوري الأبطال، لكن كاف أعلن دراسته للأزمة قبل إصدار قرار نهائي.

واحتج جينيراسيون رسميا وأشار إلى أن ملاعب القاهرة تستضيف مباريات، مما دعا كاف للاستفسار عن الأمر من الاتحاد المصري لكرة القدم.

كيف يفكر كاف في حل الأزمة؟ طالع من هنا

وفاز الأهلي على كانو سبورت بنتيجة 4-صفر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وتفوق المصري على ماليندي بنتيجة 3-1 ليتأهل لملحق الكونفدرالية.

وفي البطولة العربية كان مفترضا مواجهة الاتحاد للعربي الكويتي في ملعب الإسكندرية لكن نقلت المباراة إلى برج العرب وعبر زعيم الثغر إلى دور الـ16 بتفوقه على الأخير.











































































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