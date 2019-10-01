كونتي يعلن غياب لوكاكو عن مواجهة برشلونة

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الإيطالي غياب البلجيكي روميلو لوكاكو عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكل عضلية.

المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عشية اللقاء: "لن يكون لوكاكو معنا، يعاني من إصابة بسيطة في الفخذ لكنه سيغيب على إثرها لمدة 10 أيام".

وتابع "تواصل شعوره بالمشكلة وكانت الاختبارات سلبية، لكننا فضلنا في أي حال عدم المخاطرة به. يجب أن نعتمد على شعور اللاعب في هذه الحالات ".

وتابع "ليس هناك دموع، نحن مرتاحون إلى حد ما وسنركز على ذلك فقط بعد مباراة الغد مع برشلونة."

غياب لوكاكو قد يمتد للقاء يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي في دربي إيطاليا وصراع الصدارة.

البلجيكي القادم من صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الجاري سجل 3 أهداف في 7 مباريات الموسم الحالي.

لوكاكو شارك كبديل في مباراة سامبدوريا مطلع الأسبوع الجاري إذ خاض 34 دقيقة.

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