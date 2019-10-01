بنعطية يعتزل اللعب دوليا

أعلن مهدي بنعطية قائد منتخب المغرب اعتزاله اللعب دوليا بعد 11 عاما ارتدى خلالها قميص أسود الأطلس.

مهدي بنعطية النادي : الدحيل المغرب

المدافع البالغ 32 عاما خاض 58 مباراة دولية، وقاد منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018 والتي ودع فيها المنتخب المغربي من الدور الأول بعد هزيمتين وتعادل.

الظهور الأول دوليا لبنعطية جاء تحت قيادة روجيه لومير في 2008 أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2010.

ويمتلك بنعطية هدفين في مسيرته الدولية إذ سجل في شباك الجزائر وديا، وسجل هدف التأهل لمنتخب المغرب لكأس العالم 2018 أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وغاب لاعب أودينيزي ويوفنتوس وروما وبايرن ميونيخ عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 الأخيرة التي أقيمت في مصر.

المغربي لاعب الدحيل القطري أعلن قراره عبر شبكة "بي إن سبورتس" وأنه قرر الاكتفاء بما حققه.

وسبق لبنعطية أن اعتزل دوليا بشكل مؤقت للتركيز مع الفرق التي ارتدى قمصانها أو بسبب مشاكل في صفوف المنتخب.

ويلعب بنعطية لفريق الدحيل منذ يناير الماضي بعدما رحل عن صفوف السيدة العجوز.

وتوج مع الدحيل بلقب كأس أمير قطر الموسم الماضي، كما سبق له الفوز بـ 5 ألقاب مع يوفنتوس و3 مع بايرن ميونيخ.

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