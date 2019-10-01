مران الزمالك – راحة لـ أوباما وتأهيل لـ محمد حسن.. وتصعيد 4 ناشئين

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 19:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

أوباما - الشناوي - الزمالك - الأهلي

خاض محمد حسن لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية في مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء مصر المقاصة الخميس المقبل في ثاني جولات الدوري.

وقام محمد حسن بالركض بطول الملعب وخضع لتدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" على راحة من المران الجماعي لإصابته بشد خفيف تعرض له قبل لقاء سينيجراسيون فوت السنغالي.

أخبار متعلقة

10 مخاطبات من الأهلي إلى جهات الدولة المختلفة ضد رئيس الزمالك وداعا اللون الأزرق.. الأهلي يعلن رسميا قميصه الثاني رئيس الإسماعيلي: توقعت أداء أفضل أمام أهلي بني غازي.. نريد انطلاقة جديدة ضد المصري

وشهد المران تصعيد ثلاثة لاعبين من ناشئي النادي مواليد 2001 الظهير الأيمن أحمد عيد، والمهاجمان أسامة فيصل وحسام أشرف.

كما تم تصعيد حسين فيصل لاعب فريق مواليد 1999 والذي يلعب في مركز الجناح وصانع الألبعاب.

واجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك مع ميتشو المدير الفني للفريق للمناقشة حول خطة الفريق في الفترة المقبلة ومواجهة المقاصة.

اقرأ أيضا:

دفاعا عن الزمالك.. اتحاد الكرة يوضح رده على كاف بشأن إقامة مباريات في القاهرة

بيان - المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك.. "بث الدوري الجديد يبدو صعبا"

بوكيتينو ضد كوفاتش.. هل ينتصر الضغط على اللعب المباشر؟

مختار مختار ضد الأهلي.. فوز وحيد وسط اكتساح أحمر رغم الصعوبة

ماني يتحدث عن أزمته مع صلاح

الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب ويجان يدافع عن سام مرسي 3 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري 3 ساعة | أوروبا
الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات 3 ساعة | الدوري المصري
4 مواجهات فردية قد تحسم مواجهة برشلونة وإنتر.. صراع العمالقة وأصدقاء الأمس 3 ساعة | تقرير في الجول
القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل 4 ساعة | مصر
جوارديولا بعد تخطي دينامو زغرب: لم نتلق مساعدة من أحد 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك