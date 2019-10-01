مران الزمالك – راحة لـ أوباما وتأهيل لـ محمد حسن.. وتصعيد 4 ناشئين

خاض محمد حسن لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية في مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء مصر المقاصة الخميس المقبل في ثاني جولات الدوري.

وقام محمد حسن بالركض بطول الملعب وخضع لتدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" على راحة من المران الجماعي لإصابته بشد خفيف تعرض له قبل لقاء سينيجراسيون فوت السنغالي.

وشهد المران تصعيد ثلاثة لاعبين من ناشئي النادي مواليد 2001 الظهير الأيمن أحمد عيد، والمهاجمان أسامة فيصل وحسام أشرف.

كما تم تصعيد حسين فيصل لاعب فريق مواليد 1999 والذي يلعب في مركز الجناح وصانع الألبعاب.

واجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك مع ميتشو المدير الفني للفريق للمناقشة حول خطة الفريق في الفترة المقبلة ومواجهة المقاصة.

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