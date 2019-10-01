ملخص الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.. تدهور ميلان وثورة أتالانتا

بعد جولة وسط الأسبوع المخيبة للآمال تهديفيا، عادت الإثارة الهجومية للدوري الإيطالي بتعادل وحيد و9 انتصارات و4 بطاقات حمراء، و31 هدفا.

ميلان يواصل دفع ثمن الخسارة في الدربي كما هو الحال في السنوات الأخيرة، ويوفنتوس وإنتر يواصلان طريقهما قبل معركة السادس من أكتوبر في جوسيبي مياتزا.

نابولي وروما ولاتسيو وأتالانتا ممثلي إيطاليا في أوروبا يحققون الفوز قبل المعترك الأوروبي الذي يبدأ بعد قليل.

FilGoal.com يعرض لكم مخلص الجولة السادسة تاركا لم خيارات الأفضل في النهاية من اختياركم.

تدهور ميلان

على الرغم من تحسن الأداء والتي انتهت بخسارة من تورينو، إلا أن لاعبي ميلان ظهروا بشكل مغاير تماما أمام جماهير سان سيرو ضد فيورنتينا.

لاعبو الروسونيري لم تستفد من الدفعة الفنية وسقطت بالثلاثة في مباراة تألق فيها نجم فيورنتينا العجوز فرانك ريبيري وتبعه تصفيقا من جماهير ميلان أثناء خروجه في الدقائق الأخيرة.

هدف رافائيل لياو الأول الرائع بمجهود فردي قد يأتي بدفعة معنوية للاعب ميلان الشاب لكنه جاء في وقت صعب بالخسارة الثقيلة.

المطالبات زادت برحيل جيامباولو الذي خسر مباراته الرابعة من أصل 6 مع ميلان، وقد تكون مباراة جنوى القادمة هي الأخيرة له إذا خسر أو سقط في فخ الهزيمة مجددا.

عودة سانشيز

أليكسيس سانشيز بدأ في مكافأة أنطونيو كونتي سريعا بعدما شارك أساسيا لأول مرة أمام سامبدوريا، سجل هدفين لكنه تعرض للطرد بعد الحصول على إنذارين.

دفعة قوية لكونتي هي الاستفادة من خدمات الدولي التشيلي، والذي من المتوقع أن يكون من نجوم الدوري ويريد فقط استعادة الثقة بنفسه بعد عام ونصف للنسيان في مانشستر يونايتد.

إنتر حقق فوزا هاما على سامبدوريا الذي لم يهضم بعد لاعبيه أفكار دي فرانشيسكو الفريق يتذيل جدول الترتيب من فوز وحيد والأضعف دفاعيا في المسابقة.

يوفنتوس يتحسن

ساري أكد على تحسن أداء يوفنتوس وتطور الفريق وفقا لأفكاره لكنه يطالب بمزيد من السرعة والقوة الهجومية.

ويبدو أن الإيطالي سيتخلى عن خطة 4-3-3 وينتهج خطة 4-3-1-2 التي تتيح له مزيدا من الاستفادة من عناصر يوفنتوس في قادم المواعيد دفاعيا وهجوميا.

باولو ديبالا بدأ الدخول في أجواء الفريق من جديد، ميراليم بيانيتش هو الأفضل بين لاعبي يوفنتوس، والأهم هو عودة كريستيانو رونالدو للتسجيل وهز الشباك برأسية متقنة.

نجاح قطبا روما

بعد خسارة روما ولاتسيو في منتصف الأسبوع الماضي أمام أتالانتا وإنتر، عاد روما وحقق فوزا باهتا على ليتشي خارج قواعده بهدف نظيف.

بينما نسور لاتسيو سجلوا رباعية في شباك جنوى المترنح، مباراة تألق فيها الصربي ميلنكوفيتش سافيتش بعد أداء باهت في الأسابيع الأولى.

ثورة أتالانتا وهدف بالوتيلي

أتالانتا أصبح عالما بكيفية الفوز في الدوري الإيطالي مباراة تلو الأخرى يثبت جانبييرو جاسبريني قدرته على قيادة الفريق نحو موسم ثالث أفضل على التوالي.

المركز الثالث وخصم صعب على يوفنتوس وإنتر وإن كان بصبغة محلية أكثر.

في نابولي عاد البارتينوبي للفوز من جديد لكنه اصطدم برأسية من ماريو بالوتيلي عاد بها للتسجيل في شباك في الدوري الإيطالي، وقد تكون نقطة البداية له محليا.

تقارب المستوى

ما يميز الموسم الحالي هو تقارب المستوى بين جميع عناصر اللعبة، عدا إنتر ويوفنتوس :)

الكل حقق انتصارات حتى الفرق الصغيرة الصاعدة للدوري، درجات الانسجام لم تزداد بعد في عديد الفريق والمتوقع زيادتها بعد التوقف الدولي المقبل ومرور الربع الأول من الموسم.

إذا كيف سيكون شكل المنافسة ومن سيكون أول مدرب يرحل في الأسبوع القادم لاستغلال التوقف الدولي ومحاولة البدء من جديد.

فينتشينزو مونتيلا حقق انتصاريين وتعادليين بعد بداية سلبية، لكن دي فرانشيسكو يعاني مع سامبدوريا، حتى ميلان رفقة جيامباولو وكل الدعم الذي يتلقاه لكن لا أحد سوف يصبر.

برأيكم من هو صاحب أفضل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي؟

من هو أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي؟