مران الأهلي - فايلر يحاضر اللاعبين وتدريب بدني خفيف

ألقى ريني فايلر مدرب الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق مران الثلاثاء بملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وأجرى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة قبل بدء التقسيمة.

واشترك 20 لاعبا في المران ليس من بينهم أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ المرجح غيابهم عن مواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء.

وخاض الثلاثي السابق إضافة إلى 4 لاعبين آخرين مرانا منفردا صباح الثلاثاء. (التفاصيل)

ويبحث الأهلي عن الفوز الثاني في الدوري بعدما هزم مضيفه سموحة بهدف رمضان صبحي في الجولة الأولى من البطولة التي يحمل لقبها.

ويدخل المباراة منتشيا بأربع انتصارات متتالية مع مدربه الجديد ريني فايلر، الذي عبر بالفريق لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الإنتاج على ملعب السلام، الاستاد الرسمي للأخير، في الثامنة مساء الأربعاء وتنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورتس المباراة.





























































































































































































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