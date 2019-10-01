مؤتمر فالفيردي - إنتر بات أصعب.. وتأكدنا من غياب ثلاثة لاعبين للإصابة

يرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أن مواجهة إنتر ستكون صعبة ومختلفة تماما عن الموسم الماضي، كما أكد غياب ثلاثة من لاعبيه بسبب الإصابة.

إذ تأكد غياب أنسو فاتي وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي عن مواجهة إنتر.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة قائلا: "إنتر تغير كثيرا سواء لاعبين أو مدرب أو من الناحية الخططية".

وأضاف المدير الفني لبرشلونة "إنتر بات أصعب، ليس سهلا التسجيل في شباكه، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة".

وشدد فالفيردي "إنتر بدأوا الموسم الحالي بشكل رائع وهذا ما يعقد مباراة الغد".

وبالحديث عن موقف المصابين قال فالفيردي: "فاتي وألبا وأومتيتي مصابون ولن يتواجدوا مع الفريق".

وتابع "سنرى في التدريب اليوم موقف ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي من مباراة الغد".

وشدد فالفيردي "لن نجازف بميسي لذلك سنتخذ القرار النهائي بعد التدريبات".

وأوضح المدير الفني لبرشلونة "لا أحد سعيد عندما يتعرض للإصابة بطريقة مستمرة خاصة مثل حالة ديمبيلي".

وأتم فالفيردي حديثه عن المباراة "هدفنا الفوز في المباراة للتقدم في المجموعة خاصة وأنها تقام على ملعبنا، لكنها تبقى مواجهة متكافئة".

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