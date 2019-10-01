إصابة كيفن دي بروين

تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة موجعة بتأكيد إصابة لاعبه كيفن دي بروين.

وأفاد سيتي عبر موقعه يوم الثلاثاء: "تعرض كيفن دي بروين لإصابة في الفخذ خلال مباراة إيفرتون وسيغيب عن مباراة الليلة ضد دينامو زغرب".

وأوضح البيان "موعد عودته سيتحدد بعد معرفة مدى استجابته لبرنامج إعادة التأهيل الذي يشرف عليه الطاقم الطبي بالنادي".

الدولي البلجيكي يتألق في الموسم الجديد إذ صنع 9 أهداف في 9 مباريات.

وأتم البيان "الجميع في سيتي يتمنى لكيفن الشفاء العاجل ونتطلع جميعًا إلى رؤيته قريبًا".

ويحارب رجال بيب جوارديولا في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات سيتي في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الفريق السماوي على النحو التالي:-

سيتي في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 7 مباريات.

بينما فاز بمباراته الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال على شاختار.

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