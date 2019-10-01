أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر الزمالك هذا الشهر "أصعبهم القمة والمقاصة"
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 16:46
كتب : FilGoal
يدخل الزمالك حامل لقب كأس مصر شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات قد تبدو سهلة وبينها مباراة القمة أمام الأهلي.
مباريات الزمالك خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها هو الأهلي ويليه مصر للمقاصة.
ويحارب رجال ميتشو في أكثر من بطولة على مدار الموسم، لكن شهر أكتوبر سيلعب مباريات الدوري المصري فقط.
ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر أكتوبر.
وجاءت مباريات الفارس الأبيض على النحو التالي:-
الزمالك لعب مباراة واحدة في الدوري المصري هذا الموسم وانتصر فيها على الاتحاد السكندري بهدف.
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