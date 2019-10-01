أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر الأهلي هذا الشهر "القمة والجونة الأصعب"

يدخل الأهلي حامل لقب الدوري المصري شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات قد تبدو سهلة وبينها مباراة القمة أمام الزمالك.

مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها هو الزمالك.

ويحارب رجال رينيه فايلر في أكثر من بطولة على مدار الموسم، لكن شهر أكتوبر سيلعب مباريات الدوري المصري فقط.

ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-

الأهلي لعب مباراة واحدة في الدوري المصري هذا الموسم وانتصر فيها على سموحة بهدف.

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